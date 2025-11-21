Ni te lo pienses: este móvil POCO está a precio de derribo en AliExpress y es el chollo del día

Black Friday probablemente sea uno de los mejores momentos del año para comprar ese producto que hemos estado deseando desde hace tiempo, si en tu caso quieres cambiar de móvil, esta oferta de AliExpress es una de esas oportunidades que no se pueden dejar pasar. El POCO F7 Pro, un smartphone de gama alta que salió a la venta en marzo de este año, tiene un precio muy inferior al recomendado.

Actualmente, el POCO F7 Pro se puede conseguir en AliExpress por tan solo 329,18 euros, siempre y cuando uses el cupón ESBF40. Si tenemos en cuenta que en la web de Xiaomi cuesta 599,99 euros, estamos hablando de un ahorro de 270,81 euros. ¡No está nada mal! El envío se realiza desde España y es completamente gratuito. Por el vendedor, no te preocupes, es de confianza. Las reseñas que le han dejado los compradores son mayormente positivas y tiene una puntuación de 4,9 estrellas. Además, ha vendido más de 2.000 unidades.

Más allá del precio del móvil y que el vendedor está muy bien valorado, no está de más mencionar que, si al final compras el POCO F7 Pro y por cualquier motivo lo quieres devolver, tienes 15 días desde el momento en que recibes el paquete. Para más información, es muy importante que leas antes la política de devoluciones y reembolsos.

POCO F7 Pro, un móvil sin competencia por debajo de los 350 euros

Cuando hablamos de móviles Android, es complicado para los fabricantes lograr que los nuevos dispositivos que lanzan al mercado sobresalgan frente a sus competidores. Pues bien, en este caso, POCO lanzó el POCO F7 Pro a un precio muy competitivo y con características que normalmente solo vemos en smartphones más caros, por lo que muchos lo llamaron “flagship killer”.

Lo primero que llama la atención de este móvil, además de su diseño, es su panel AMOLED de 6,67 pulgadas que ofrece una gran nitidez, y aquí tiene mucho que ver la resolución de 3.200 x 1.440 píxeles. Por su tamaño y calidad de imagen es ideal para ver vídeos, jugar a videojuegos y navegación web. A esto hay que sumar una tasa de refresco de 120 Hz. Esto último hace que todo se sienta muy fluido. Sin embargo, donde realmente marca la diferencia es en situaciones de mucha luz ambiental. Por ejemplo, se ve perfectamente bajo la luz directa del sol, ya que alcanza un brillo máximo de 3.200 nits.

Este móvil lleva un procesador que destaca por su potencia y eficiencia Xiaomi

Al estar hablando de un móvil de gama alta tiene que llevar un procesador que esté a la altura. Aquí encontramos el Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, que si bien no es de última generación, tiene potencia de sobra, incluso es capaz de mover sin despeinarse los juegos más exigentes. ¿Quieres jugar a Destiny: Rising? Podrás hacerlo sin ningún problema. También cuenta con 12 GB de memoria RAM y 256 GB de almacenamiento. A nivel de sistema operativo viene con HyperOS 2, pero en algunos países está empezando a llegar la actualización a HyperOS 3 (basado en Android 16).

La autonomía es otro de los puntos fuertes del POCO F7 Pro. Su batería de 6.000 mAh, una capacidad superior a la media, se nota al final del día. Al momento de cargar el smartphone, no tendrás que esperar mucho para que alcance el 100 % gracias a su carga rápida de 90 vatios. Por otro lado, si sueles pagar con el móvil, podrás seguir haciéndolo, ya que cuenta con chip NFC.

Finalmente, el apartado fotográfico, a menudo el talón de Aquiles de muchos móviles, en este caso no decepciona. Tiene un sistema de dos cámaras traseras, siendo el sensor principal de 50 megapíxeles con estabilización óptica de imagen, A este sensor le acompaña un ultra gran angular de 8 megapíxeles. En el frontal hay una cámara de 20 megapíxeles. Ahora viene lo mejor, gracias al procesador que monta, es capaz de grabar vídeo en hasta 8K a 24 fotogramas por segundo.

Ahora que hemos visto todo lo que ofrece y si tenemos en cuenta su precio actual, sin duda, es un móvil que vale la pena comprar. Si llevas tiempo buscando un smartphone de gama alta, pero tienes un presupuesto muy ajustado, el POCO F7 Pro es justo el terminal que estabas esperando.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.