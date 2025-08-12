No pierdas tu equipaje ni cuando viajes en avión: este pack de localizadores AirTag vuelve a estar rebajado

Cuando viajas o estás fuera de casa, tener controlado en todo momento dónde están tus objetos de valor o tu equipaje aporta una gran tranquilidad. Para ello, los localizadores como el AirTag de Apple nos dan esa posibilidad, además de que nos facilitan enormemente la búsqueda, evitando así rebuscar por todas partes. Y la buena noticia es que ahora puedes encontrar este pack con 4 de estos localizadores mucho más barato. Así que si dentro de poco tienes un viaje previsto y quieres evitar posibles sustos, aprovecha la oportunidad.

El precio recomendado de este pack de localizadores de Apple es de unos 129 euros, que es a lo que se suele vender siempre en la tienda oficial de la marca. Igualmente, ahora puedes ahorrar 30 euros con su compra gracias a un descuento que lo deja por unos 99,99 euros en Amazon, al igual que en MediaMarkt.

Compra este pack de 4 localizadores AirTag de Apple más barato

El AirTag es un localizador de Apple, aunque también es compatible con dispositivos Android Apple

El AirTag de Apple es el mejor localizador que puedes encontrar en el mercado para saber siempre donde tenemos nuestro equipaje, llaves, cartera, mascota o cualquier objeto en el que lo coloquemos. Cuenta con un diseño circular muy compacto que recuerda a una moneda y lo hace pasar muy desapercibido, además de que es muy ligero. Esto se debe a que dispone de una carcasa de plástico y una tapa de acero inoxidable con el logo de Apple, bajo la cual se esconde la pila que utiliza.

Por otro lado, cabe mencionar que lleva instalado un chip Apple U1 y hace uso de una tecnología UWB (Ultra Wide Band) para ofrecernos una precisión milimétrica a la hora de localizar nuestros objetos. Si no encuentras el bolso dentro de casa, basta con abrir la app 'Buscar' en tu iPhone para ver su ubicación exacta desde el apartado de 'Objetos', desde donde podemos ver indicaciones con flecha y la distancia a la que nos encontramos, o incluso hacerlo sonar para hallarlo en segundos. Porque sí, lleva integrado un altavoz que reproduce una especie de pitido.

También cabe mencionar que recibiremos notificaciones en nuestro móvil cuando estemos bastante alejados del objeto en cuestión, además de que, en el caso de un posible robo, dispone de un Modo Perdido que muestra un mensaje y datos de contacto a cualquier persona que lo escanee mediante NFC con el fin de devolvérnoslo.

Y por si fuera poco, tiene una certificación IP67 que lo hace resistente al agua, pudiendo sumergirse hasta a un metro de profundidad durante 30 minutos. Vamos, que puede sobrevivir si los has metido sin querer en la lavadora porque lo llevabas en un bolsillo del pantalón. ¿Lo mejor? Que funciona con una pila CR2032 que dura aproximadamente un año y podemos reemplazarla fácilmente cuando se agote para seguir usándolo más tiempo.

