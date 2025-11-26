El popular libro electrónico de Amazon con el que podemos tomar apuntes o dibujar está más barato que nunca

¿Te imaginas poder llevar en la palma de tu mano cientos de libros y un cuaderno para tomar apuntes? Suena imposible, pero la realidad es que con el Kindle Scribe puedes disfrutar de todo esto y mucho más. Si a eso le añadimos que tiene un descuento irresistible, ahora es el mejor momento para conseguirlo, porque está a precio mínimo histórico.

A pesar de tener un precio recomendado de 429,99 euros, que es a lo que se suele vender habitualmente este popular libro electrónico de, la llegada de las rebajas del Black Friday ha provocado que se desplome a lo grande hasta los 294 euros en Amazon tanto en la versión normal como en la que incluye 3 meses gratuitos del servicio Kindle Unlimited. Nunca lo habíamos visto tan barato, y comprándolo ahora ahorraremos un total de 136 euros.

Compra el nuevo Kindle Scribe a precio mínimo histórico durante el Black Friday

El último Kindle Scribe ha conseguido llevar la experiencia tanto de lectura como de escritura al siguiente nivel. La diferencia del resto de modelos de la familia es que este no se conforma con ser un simple lector de libros electrónicos, sino que también funciona como un cuaderno digital. Esto nos permite leer, subrayar, tomar notas o hacer dibujos directamente sobre las páginas, lo que lo hace mucho más completo.

Llevar a cabo este tipo de acciones es posible gracias al mejorado lápiz premium (stylus) del que se acompaña. Este tiene un botón de acceso directo personalizable, un borrador más suave que el de la generación anterior y, por si no fuese suficiente, puede adherirse de forma magnética para no perderlo, al más puro estilo Apple Pencil. Todo ello sin pasar por alto que se venden puntas de repuesto para que con el paso del tiempo podamos seguir disfrutando de una buena sensación de escritura.

Otro cambio bastante notable nos lo encontramos en su diseño, ya que ahora intenta parecerse más a los cuadernos tradicionales, pues ha añadido a lo largo de la pantalla unos bordes finos y uniformes en color blanco. Y por lo demás, sigue siendo igual de llevadero al tener unas dimensiones de 196 x 230 x 5,7 mm y su ligero peso de 433 gramos, además de tener una trasera con un acabado antideslizante.

Mientras que si hablamos sobre el apartado visual, que es lo más importante de este dispositivo, nos encontramos con una pantalla texturizada de 10,2 pulgadas sin reflejos que hace uso de una tecnología de tinta electrónica para simular la lectura en papel casi a la perfección. A esto debemos sumarle que nos brinda una resolución de 300 ppp y una iluminación frontal para que podamos usarlo en cualquier entorno sin importar que sea de día o de noche.

Una de sus funciones más destacadas es que nos da la opción de crear una hoja totalmente en blanco para tomar apuntes en clases o dibujar en nuestros ratos libres y, una vez terminemos, podemos digitalizar los resultados y enviarlos por correo en formato PDF. Mientras que la función Active Canvas se encarga de crear un espacio adicional en los márgenes de libros o archivos importados para que podamos escribir en ellos.

El rendimiento es tan fluido que al pasar de página nos transmite las mismas sensaciones que la de un libro físico, olvidando por momentos que estás usando un dispositivo electrónico. Además, dispone de un almacenamiento de 16 GB que da para guardar miles de archivos y su batería sigue siendo uno de sus fuertes al ofrecernos hasta 12 semanas de uso por cada carga. En otras palabras, con un uso diario de pocos minutos, no hace falta que lo conectemos a la corriente hasta que no pasen casi 3 meses. Una aunténtica barbaridad.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.