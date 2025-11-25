El smartwatch más recomendable del Black Friday: este Garmin con GPS y 11 días de autonomía está tirado

Los relojes inteligentes se han convertido en un indispensable para muchas personas, ya que con ellos podemos monitorizar nuestra actividad física, controlar la salud, recibir notificaciones y gestionar aplicaciones desde la muñeca. Además, ahora es el mejor momento del año para conseguir uno, pues con la llegada del Black Friday nos encontramos rebajas bestiales en modelo como este Garmin Vívoactive 5.

Este reloj inteligente de la popular marca Garmin tiene un precio recomendado de 299,99 euros, aunque, desde que salió un nuevo modelo, lo normal es verlo mucho más barato. De todas formas, con la llegada del Black Friday su precio ha caído todavía más en picado, tanto que está disponible por tan solo unos 164,63 euros en Amazon. Vamos, que comprándolo hoy, podemos ahorrar un total de 135 euros.

Compra el reloj inteligente Garmin Vívoactive 5 con un descuento del 45%

El Garmin Vívoactive 5 es uno de esos relojes que, en cuanto te lo pones en la muñeca, entiendes por qué tiene tanta fama. Y aunque este año ha salido a la venta un nuevo modelo dentro de la familia, el Garmin Vívoactive 6, este sigue siendo una gran opción por su excelente relación calidad-precio.

A nivel de diseño, sigue la línea habitual de la marca al apostar por una caja de polímero reforzado con fibra, un bisel de aluminio anodizado y una correa de silicona. Con todo esto, apenas pesa unos 36 gramos, por lo que podemos llevarlo todo el día puesto (e incluso dormir con él) sin que llegue a ser molesto.

Pero si algo llama la atención desde lejos es su pantalla AMOLED circular de 1,2 pulgadas, la cual es completamente táctil y a color. Con ella podemos ver desde métricas hasta las notificaciones de nuestro smartphone de una manera muy clara gracias a su resolución de 390 x 390 píxeles y alto nivel de brillo, además de que viene protegida con Corning Gorilla Glass 3 para evitar posibles rayones o sustos tras una leve caída.

Otro de los motivos por los que Garmin es tan popular es por todo lo que ofrece en su apartado deportivo, y no hace falta ser un atleta para sacarle partido. Aquí nos encontramos con más de 30 modos deportivos y funciones que realmente marcan la diferencia.

Por ejemplo, es capaz de indicarnos el tiempo de recuperación estimado antes de volver a entrenar en condiciones o incluso crear planes personalizados según nuestros objetivos, como preparar una carrera de 10K. Sin olvidarnos de que está adaptado para todo tipo de personas, pues incluye hasta modo 'sillas de ruedas' que registra nuestra actividad mediante impulsos en lugar de pasos, e incorpora un GPS de alta precisión que es muy útil en zonas donde no hay demasiada cobertura.

Lo mismo sucede si hablamos sobre su monitorización de salud. Gracias a los sensores que lleva incorporados, mide la frecuencia cardíaca, la respiración, la calidad del sueño y otros parámetros clave para entender cómo responde nuestro cuerpo. Todo lo hace con una gran precisión.

Para rematar, su apartado de autonomía es sencillamente espectacular, ya que su batería llega a aguantar hasta 11 días de uso en modo smartwatch, algo de lo que muy pocos smartwatches pueden presumir. Sí, es cierto que esto puede variar dependiendo del uso, pero aun con el modo Always On Display activado nos podemos olvidar de los cables durante 5 días, y eso son palabras mayores.

