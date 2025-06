Precio mínimo histórico en Amazon para esta barra de sonido Samsung con modo juego y Bluetooth

Si sueles ver películas y series es muy recomendable tener una barra de sonido ya que la experiencia cambia por completo, y no hace falta gastar mucho dinero, hay opciones muy interesantes por menos de lo que piensas. Sin ir más lejos, en el momento de escribir estas líneas la Samsung HW-B400F/ZF tiene un 34 % de descuento en Amazon, así que te recomendamos que la añadas a la cesta lo antes posible.

Cabe mencionar que, cuando no está en oferta la Samsung HW-B400F/ZF cuesta 149 euros, pero la puedes encontrar por tan solo 99 euros en Amazon. Sin duda, es un precio irresistible para una barra de sonido que te sorprenderá por todo lo que ofrece. Además, es perfecta para espacios reducidos si tenemos en cuenta que mide 63,1 x 10,7 x 6,6 centímetros, así que en este sentido no tendrás ningún problema.

Ahorra 50 euros comprando la Samsung HW-B400F/ZF en Amazon

Junto a esta barra de sonido viene un mando a distancia para que puedes controlar todos tus dispositivos Samsung

Esta barra de sonido ha sido diseñada para transformar tu salón en una sala de cine sin dejar el bolsillo temblando. Gracias a su sonido dinámico te sumerge en la acción. El sonido es claro y nítido y los graves potentes. Aquí tiene mucho que ver los dos altavoces con woofers integrados. Esto quiere decir que los diálogos se escuchan perfectamente, incluso en las escenas de acción. A esto hay que añadir el modo Voice Enhance, que potencia las voces y optimiza los ajustes del ecualizador asegurando un buen equilibrio en todas las frecuencias.

Samsung también ha pensado en los vecinos, y para que no les molestes en plena noche ha implementado un modo nocturno que reduce los graves para disminuir los decibelios. Por lo tanto, podrás disfrutar de tus películas y series favoritas a un volumen más bajo sin sacrificar la claridad del sonido. A nivel de conectividad se puede conectar vía Bluetooth o bien a través del puerto HDMI eARC para un audio sin pérdidas. Para finalizar, decir que incluye un mando a distancia (One Remote Control) que permite controlar todos tus dispositivos Samsung con un solo mando.

Como puedes ver, esta barra de sonido no está nada mal, y ahora que se puede conseguir por menos de 99 euros en Amazon es un buen momento para comprarla, no todos los días tiene un 34 % de descuento. Así que, no lo dudes más aprovecha esta oferta antes de que finalice o se agote.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.