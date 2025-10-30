Portátil en oferta
Al precio que está ahora mismo, este portátil Acer con una RTX 4050 no tiene competencia
Amazon ha vuelto a tirar el precio del Acer Nitro ANV15-51-51M7, un portátil que no solo es muy equilibrado a nivel de hardware, sino que también tiene un precio imbatible
Ahora puedes conseguir un portátil Acer que, aunque está diseñado para gaming, también es perfecto para trabajar, incluso si en tu día a día realizas tareas exigentes para el procesador y la GPU. El Acer Nitro ANV15-51-51M7 tiene un descuento del 35 % en Amazon, lo que significa un ahorro de 350 euros. Así que, si cuentas con un presupuesto muy ajustado o simplemente prefieres gastar lo menos posible, podría interesarte.
Si bien el Acer Nitro ANV15-51-51M7 no es un portátil de última generación, sigue siendo una opción muy interesante si tenemos en cuenta lo que ofrece por lo poco que cuesta. Tiene un precio recomendado de 999 euros, pero lo puedes encontrar en Amazon por solo 649 euros. Sin duda, es uno de los portátiles más baratos de su categoría que puedes comprar ahora mismo. Ahora bien, cabe mencionar que viene sin sistema operativo. Esto quiere decir que es el comprador quien tiene que instalar Windows 11 por su cuenta. ¿Usas GNU/Linux? No hay ningún problema, puedes instalar tu distro favorita.
Ahorra 350 euros comprando el Acer Nitro ANV15-51-51M7 en Amazon
A nivel de procesador, este portátil lleva un Intel Core i5-13420H de 8 núcleos, mientras que la tarjeta gráfica es una NVIDIA GeForce RTX 4050. A esto hay que añadir 16 GB de memoria RAM. Esta configuración ofrece un buen rendimiento bajo cualquier escenario. Da igual si te apetece jugar a videojuegos como The Outer Worlds 2 o Battlefield 6, podrás hacerlo. Si quieres editar un vídeo con DaVince Resolve u otro programa de edición de vídeo, también lo podrás hacer y con un rendimiento más que aceptable.
Para instalar programas, videojuegos y guardar todo tipo de documentos, tiene un SSD PCIe NVMe de 512 GB. Aquí digamos que cumple, sin más. Hay que tener en cuenta que algunos juegos ocupan mucho espacio, por lo que esta capacidad de almacenamiento puede quedarse algo corta si eres de los que suele tener varios títulos instalados. No obstante, siempre puedes conectar un disco duro/SSD externo. En cuanto a la pantalla, tiene un panel IPS Full HD (1.920 por 1.080 píxeles) de 15,6 pulgadas con una tasa de refresco de 144 Hz.
Como en todo dispositivo portátil, la conectividad es muy importante. Pues bien, este equipo tiene una toma para auriculares, tres puertos USB, un HDMI, un USB tipo C, un conector Ethernet, Wi-Fi y Bluetooth. Podríamos decir que, en un principio, esto tendría que ser suficiente para la mayoría de los usuarios.
Aprovecha que el Acer Nitro ANV15-51-51M7 está disponible por 649 euros y no lo dejes escapar. Es un portátil que no está nada mal, y el hecho de que sea difícil encontrar otro equipo similar en el mismo rango de precio lo hace aún más interesante.
Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.
✕
Accede a tu cuenta para comentar