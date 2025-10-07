Roborock arrasa en la Fiesta de Ofertas Prime, con descuentos de hasta 700 euros en algunos de sus robots aspiradores

Hoy es una fecha marcada en el calendario para muchos, porque durante los días 7 y 8 de octubre vuelve a celebrarse en Amazon uno de los eventos de compras más esperados del año: la Fiesta de Ofertas Prime 2025. Durante 48 horas, los clientes Prime podrán acceder a cientos de miles de descuentos exclusivos en todas las categorías, desde moda hasta electrónica. Pero, después de haber cubierto todos los eventos que ha hecho Amazon en los últimos 10 años, te puedo decir que si hay un terreno en el que esta fiesta va a brillar es en el de la tecnología para el hogar.

Dentro de esta categoría, hay un nombre propio que merece toda nuestra atención: Roborock. Como no podía ser de otra manera, esta compañía especializada en robots aspiradores y dispositivos de limpieza inteligente se suma a la Fiesta de Ofertas con una selección de modelos rebajados que cubren prácticamente todas las necesidades y presupuestos.

En esta fiesta, podremos comprar desde robots de entrada con navegación avanzada hasta bestias capaces de fregar, aspirar y vaciarse solos de una manera que todavía parece ciencia ficción. Desde luego, estas ofertas de Roborock son una de las grandes razones para no perder de vista esta cita, que terminará el miércoles 8 a medianoche.

Las mejores propuestas de Roborock en la Fiesta de Ofertas Prime

Roborock QV 35 A Set: uno de los grandes protagonistas, un modelo pensado para quienes quieren entrar en el ecosistema Roborock con todas las comodidades. Este robot alcanza los 8.000 Pa de potencia de succión, más que suficientes para levantar polvo, migas o pelos. Está equipado con una estación multifuncional que podríamos considerar todo en uno, porque se encarga de vaciar el polvo y lavar y secar las mopas automáticamente.

Tiene un precio habitual de 599,99 euros, pero, durante la Fiesta de Ofertas Prime, estará disponible por 379,99 euros. Hablamos de ahorrarnos 220 euros, que se nota.

Roborock QV 35 A Set Roborock

Roborock Saros 10R: es la apuesta más ambiciosa de Roborock dentro de su nueva generación de robots Saros. Tiene un diseño ultradelgado que le permite deslizarse bajo muebles bajos y aprovechar al máximo el espacio. Integra el sistema de navegación StarSight Autonomous System 2.0, que combina sensores LiDAR y cámaras para mapear con precisión y evitar obstáculos con la tecnología VertiBeam. Su estación multifunción va un paso más allá, porque incluso dispensa detergente para que la limpieza sea lo más profunda posible. Alcanza los 22.000 Pa, así que no habrá suciedad que se le resista.

El Saros 10R tiene un precio recomendado de 1.499,99 euros, digno de la gama más alta de Roborock. Pero, durante estos días, lo podemos comprar por 1.049,99 euros y ahorrarnos 450 euros gracias a este 30% de descuento.

Roborock Saros 10R Roborock

Roborock Q10 S5+: este modelo destaca por su succión de 10.000 Pa, una muy buena cifra dentro de su gama. Sus cepillos han sido diseñados para evitar enredos, tiene un sistema de fregado que ajusta la presión de la mopa automáticamente para adaptarse al tipo de suelo y una navegación precisa que nos asegura que el robot se mueva con fluidez y sin quedarse atascado. En su completa base RockDock Plus, puede vaciar el polvo de hasta 7 semanas.

Este robot tiene un precio oficial de 429,99 euros, pero, durante estos dos días, lo podemos conseguir por 289,99 euros. Tiene todas las papeletas para convertirse en una de las ofertas más populares de este año.

Roborock Q10 S5+ Roborock

Roborock Q7 L5: no te preocupes si manejas un presupuesto algo más bajo para tu nuevo robot aspirador; también hay una opción que puede ser ideal para ti. Pero que no te engañe su precio, porque este Q7 L5 ofrece una potencia de succión de 8.000 Pa y funciona con un sistema de navegación LiDAR PreciSense que le permite mapear con precisión el espacio para planificar rutas eficientes. También friega, permitiendo elegir entre tres niveles de caudal de agua, y tiene un sistema para minimizar los enredos.

Su precio oficial de 229,99 euros ya es bastante interesante, pero, ahora que se queda a 159,99 euros, se convierte en una oferta irresistible.

Roborock F25 LT: sigue habiendo vida más allá de los robots aspiradores, y Roborock lo demuestra con esta aspiradora en seco y húmedo que ofrece una potencia de succión de hasta 20.000 Pa. Es importante apuntar que integra la tecnología JawScrapers, que emplea cuchillas para recoger pelos sin enredos, a la vez que evita dejar marcas en el suelo. Tiene un diseño bajo, pensado para poder moverse por debajo de ciertos muebles y camas, y su rodillo se limpia y se seca automáticamente con aire caliente para quedar siempre preparado para la próxima limpieza.

El F25 LT tiene un precio oficial de 349,99 euros, pero durante esta campaña de Amazon lo podremos comprar por 284,99 euros.

Roborock F25 LT Roborock

Como te decía al principio, la Fiesta de Ofertas Prime 2025 promete ser un auténtico festival de tecnología con descuentos, y el papel que juega Roborock es realmente importante. Con esta variedad de modelos en oferta, la marca ofrece opciones para todos los bolsillos, lo que nos permite elegir con mayor libertad. Por eso, si llevabas tiempo pensando en automatizar la limpieza de tu hogar, los días 7 y 8 de octubre son las fechas que debes marcar. En ellas, encontrarás la oportunidad de estrenar un robot aspirador de un fabricante que ofrece la mayor calidad en sus modelos, a un precio todavía más bajo del habitual.