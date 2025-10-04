Increíble bajada de precio para estos auriculares OnePlus con cancelación de ruido adaptativa

Todos hemos pasado por lo mismo: auriculares que funcionan, que cumplen, pero que no destacan. El sonido se queda plano, la cancelación de ruido apenas silencia el metro, y la batería siempre parece terminarse antes de tiempo. Por eso cada vez se hace más necesario buscar modelos que marquen la diferencia, y si lo pueden hacer a un precio asequible, mejor todavía.

Justo eso pasa con los OnePlus Buds Pro 3, unos auriculares que no solo prometen, sino que cuando los pruebas entienden que hay un salto real en calidad. Lo mejor es que ese salto no se siente forzado. No necesitas ser audiófilo para notarlo, basta con reproducir tu lista de música favorita, encender la cancelación adaptativa de ruido y dejar que los Buds Pro hagan el resto. Con un diseño ligero batería generosa y detalles como la resistencia al agua o la compatibilidad con audio de alta resolución, estos auriculares buscan acompañarte en todo momento sin importar si estás trabajando, viajando o entrenando.

Y ahora lo hacen a muy buen precio gracias a esta oferta de AliExpress que nos permite comprarlos por 82 euros. Es una buena bajada de precio si tenemos en cuenta que tienen un precio oficial de 199 euros, y esto es algo que puedes comprobar en la web de OnePlus. Para conseguirlos a este precio, tendrías que utilizar el cupón ESCD10 que aplicará 10 euros de descuento extra sobre su descuento actual.

Es posible conseguirlos con 117 euros de descuento gracias a esta campaña de AliExpress en la que podemos utilizar todos estos cupones, siempre que no sean en móviles o productos digitales. Así que échales un vistazo por si añades más artículos a tu compra:

ESCD75 : 75 euros de descuento en compras iguales o superiores a 659 euros

: 75 euros de descuento en compras iguales o superiores a 659 euros ESCD65 : 65 euros de descuento en compras iguales o superiores a 529 euros

: 65 euros de descuento en compras iguales o superiores a 529 euros ESCD50 : 50 euros de descuento en compras iguales o superiores a 389 euros

: 50 euros de descuento en compras iguales o superiores a 389 euros ESCD35 : 35 euros de descuento en compras iguales o superiores a 279 euros

: 35 euros de descuento en compras iguales o superiores a 279 euros ESCD20 : 20 euros de descuento en compras iguales o superiores a 159 euros

: 20 euros de descuento en compras iguales o superiores a 159 euros ESCD15 : 15 euros de descuento en compras iguales o superiores a 109 euros

: 15 euros de descuento en compras iguales o superiores a 109 euros ESCD10 : 10 euros de descuento en compras iguales o superiores a 69 euros

: 10 euros de descuento en compras iguales o superiores a 69 euros ESCD07 : 7 euros de descuento en compras iguales o superiores a 49 euros

: 7 euros de descuento en compras iguales o superiores a 49 euros ESCD04 : 4 euros de descuento en compras iguales o superiores a 29 euros

: 4 euros de descuento en compras iguales o superiores a 29 euros ESCD02: 2 euros de descuento en compras iguales o superiores a 15 euros

OnePlus Buds Pro 3: unos auriculares pequeños con un sonido grande

Al sacarlos de la caja, lo primero que llama la atención es lo poco que pesan, solo 5 gramos por auricular. Esa ligereza hace que apenas los notes después de unos minutos, algo fundamental si los usas en largas jornadas. El estuche, compacto y de apenas 50 gramos, cabe sin problema en el bolsillo, lo que facilita el poder llevarlos siempre contigo. Tienen un acabado minimalista, con un diseño que no quiere llamar la atención pero sí transmitir calidad. Además, cuentan con certificación IP55 contra sudor y salpicaduras, lo que los convierte en una opción segura tanto para caminar bajo la lluvia como para entrenar con ellos puestos.

En cuanto al sonido, la apuesta de OnePlus es seria. Los Buds Pro 3 integran dos drivers en cada auricular, uno de 11 mm para graves y medios y otro de 6 mm para agudos. El resultado es un sonido más completo y equilibrado. Los graves se sienten presentes pero sin llegar a invadirlo todo, las voces destacan claras y nítidas, y los agudos no raspan, ni siquiera a volúmenes altos.

La cancelación activa de ruido de estos auriculares es adaptativa, capaz de ajustar la intensidad según el entorno. Porque no necesitas la misma cancelación en un tren que en una oficina, y OnePlus lo sabe. De hecho, promete hasta 50 dB de reducción, con lo que el aislamiento es especialmente convincente. También cuentan con un modo transparencia, que te permite escuchar lo que pasa alrededor sin quitártelos.

A la hora de elegir unos auriculares inalámbricos, hay que tener muy en cuenta la autonomía que ofrecen. Aquí hablamos de hasta 10 horas de reproducción continua sin ANC, que serían unas 7 horas en caso de activarlo. Sumando las horas del estuche podríamos hablar de un total de 43 horas de uso.

Como cada auricular tiene un sistema de tres micrófonos, mejora mucho la calidad de las llamadas. Esto nos asegura que tu voz sonará clara y natural en diferentes entornos, ya que incluso pueden filtrar el ruido de fondo. Por supuesto, tienen controles táctiles para que puedas gestionar la música sin depender del móvil. Son un ejemplo de equilibrio que se adapta a tu rutina y que ofrece un sonido superior sin complicarte.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.