Es una de las televisiones OLED de LG más deseadas y ha tocado fondo con esta oferta anticipada al Black Friday

Si hay una marca de televisores que lleva años destacando por su calidad de imagen sobre el resto, esa es LG. Por eso mismo, si estás pensando en comprar una smart TV y quieres lo mejor de lo mejor para tu salón, ahora tienes una oportunidad de oro para llevarte la espectacular LG OLED48C54LA casi a mitad de precio.

Basta con ver el precio recomendado de televisión LG para darse cuenta de que estamos hablando de un modelo de gama alta, pues salió al mercado este año por unos 1.599 euros. Lo que no nos esperamos es verla tan barata como ahora, pues, gracias a una oferta anticipada al Black Friday, nos la encontramos por unos ajustados 829 euros en Amazon. Sin lugar a dudas, es el mejor momento para hacerse con ella, ya que con su compra ahorraremos un total de 770 euros.

Compra la televisión LG OLED48C54LA a precio mínimo histórico

LG OLED48C54LA LG

Hay pocas televisiones que podemos definir como perfectas, pero esta LG OLED48C54LA es una de ellas. Se trata de uno de los mejores modelos de gama alta que la marca ha lanzado este 2025 por varios motivos, como su diseño ultrafino y premium, pero sobre todo por la calidad que nos ofrece, ya que nos encontramos con una pantalla de 48 pulgadas que hace uso de una tecnología OLED para que podamos disfrutar, como se dice en los anuncios, del negro más puro.

Y no es una exageración. De hecho, los colores son intensos y el brillo es sobresaliente para que la experiencia a la hora de ver series, películas o jugar en ella sea una auténtica delicia. A esto debemos sumarle que llega a brindarnos una resolución 4K, una frecuencia de actualización nativa de 120 Hz y, por si no fuese suficiente, compatibilidad con los principales formatos de alto rango dinámico como Dolby Vision, HDR10 y HLG para mejorar el contraste de cada escena.

Por otro lado, cabe mencionar que su procesador 4K α9 Gen 8 se apoya en la inteligencia artificial para asegurarnos siempre la mejor calidad tanto de imagen como de sonido, pues se encarga de hacer ajustes automáticamente según los que estemos viendo e incluso escalar contenido de menor resolución.

Mientras que si hablamos de su sonido, gracias a su sistema de 2.2 canales, el cual está formado por dos altavoces de rango completo y dos subwoofers, puede alcanzar una potencia máxima de 40 W y soporta un audio envolvente Dolby Atmos para sentirnos casi como en una sala de cine. Tan solo necesitas tener unas sabrosas palomitas a mano, el resto del trabajo lo hará el televisor.

Otro de los puntos por los que merece la pena es por su software. Funciona bajo un sistema operativo WebOS 25 que si por algo destaca es por su fluidez, amplio catálogo de aplicaciones e interfaz intuitiva, además de que nos garantiza 5 años de actualizaciones para disfrutar de las últimas novedades. Y repasando su amplio apartado de conectividad, dispone de Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, un puerto LAN Ethernet, cuatro HDMI 2.1, tres USB-A y una salida óptica de audio digital, entre otras cosas. No le falta nada importante, al contrario, nos permite disfrutar de una conexión estable y usar una gran variedad de dispositivos.

