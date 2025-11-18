Últimas horas del 11.11 de AliExpress: ofertas en móviles y tablets que ni el Black Friday podrá igualar

Todas las miradas ya están puestas en el Black Friday y, aunque aún falta poco más de una semana para que llegue el día clave, las rebajas están empezando a aparecer de manera anticipada por todas partes. Aun así, difícilmente verás precios tan bajos como los de la promo del 11.11 de AliExpress, una campaña que está a punto de llegar a su fin, ya que terminará mañana día 19 de noviembre a las 23:59 horas. Por suerte, todavía estás a tiempo de encontrar auténticos chollazos en prácticamente cualquier categoría antes de que finalice.

Entre todas las opciones disponibles, si lo que buscas es estrenar móvil o tablet, déjame decirte que este es el momento perfecto para renovar tu dispositivo sin esperar al Black Friday. Puedes estrenar auténticas joyas a precio de reacondicionado gracias a los descuentos y a los cupones exclusivos, los cuales repasaremos a continuación y tienes que aplicar durante el proceso de compra:

ESAE85 : 85 € de descuento en compras mínimas de 549 euros

: 85 € de descuento en compras mínimas de 549 euros ESAE75 : 75 € de descuento en compras mínimas de 469 euros

: 75 € de descuento en compras mínimas de 469 euros ESAE40 : 40 € de descuento en compras mínimas de 249 euros

: 40 € de descuento en compras mínimas de 249 euros ESAE20 : 20 € de descuento en compras mínimas de 129 euros

: 20 € de descuento en compras mínimas de 129 euros ESAE03 : 3 € de descuento en compras mínimas de 15 euros

: 3 € de descuento en compras mínimas de 15 euros ESAE02: 2 € de descuento en compras mínimas de 10 euros

Además, a todo esto tenemos que sumarle que el envío es más rápido que nunca, pues en apenas unos días tendrás el producto que hayas elegido en casa, además de que se pueden hacer devoluciones sin coste adicional en un plazo de entre 15 a 30 días. Sin olvidarnos de que AliExpress ofrece su garantía de compra segura, para que puedas realizar cualquier pedido con total tranquilidad.

A continuación, para ponértelo todavía más fácil, repasaremos algunos de los chollos que más te recomendamos. Pero recuerda, tendrás que darte prisa, porque dejarán de estar tan baratos.

OnePlus Pad 3

OnePlus Pad 3 OnePlus

Comenzaremos hablando por la OnePlus Pad 3, una tablet que es una auténtica maravilla para cualquier uso. Tiene un cuerpo metálico unibody y es uno de los modelos más delgados del mercado, además de que consigue atraparnos con una pantalla LCD de 13,2 pulgadas, la cual nos ofrece una increíble resolución 3,4K, una tasa de refresco de 144 Hz y un brillo máximo de 900 nits.

Si decimos que sirve para todo, incluso para productividad, es porque viene impulsada por un procesador Snapdragon 8 Elite que destaca por su potencia y, al mismo tiempo, se apoya en una memoria RAM de 12 GB y un almacenamiento de 256 GB para descargar una gran variedad de apps o archivos. Y para rematar, monta una batería de 12.140 mAh que llega a aguantar hasta 16 horas de uso continuo. Una pasada por el precio que tiene ahora.

POCO F7 5G

POCO F7 5G Xiaomi

Y si lo que buscas es un smartphone, este POCO F7 5G es de los más completos dentro de la gama media y una ganga en estos momentos. Más allá de tener una construcción bastante premium, nos encontramos con una pantalla AMOLED de 6,83 pulgadas a 120 Hz que se ve de lujo en cualquier situación, algo que principalmente se debe a que alcanza un brillo máximo de 3.200 nits. Y de potencia va sobradísimo, pues el motor principal de este terminal es un procesador Snapdragon 8s Gen 4, que es el mismo que utilizan muchos modelos de gama alta.

También llama la atención su apartado de fotografía, ya que dispone un sensor principal de 50 MP, un gran angular de 8 MP y una cámara frontal de 20 MP para obtener unos grandes resultados. Sin pasar por alto que aguanta más de dos días de uso gracias a su sobresaliente batería de 6.500 mAh.

Xiaomi Pad 7

Xiaomi Pad 7 Xiaomi

Otra tablet que merece mucho la pena tanto para productividad como para entretenimiento es esta Xiaomi Pad 7. Entre sus puntos fuertes, tenemos una pantalla IPS de 11,2 pulgadas con una resolución 3,2K, una tasa de refresco de 144 Hz y brillo de 800 nits, más que suficiente para disfrutar de series, películas o juegos. Y la experiencia mejora todavía más con sus cuatro altavoces compatibles con Dolby Atmos.

Responde bien a todo, ya que cuenta con un polivalente procesador Snapdragon 7+ Gen 3 que nos asegura eficiencia y fluidez. Mientras que, si hablamos de su autonomía, la protagonista es una batería con 8.850 mAh que, según la propia marca, nos promete hasta 20 horas de reproducción de vídeo o más de 250 horas de música por cada carga.

Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G

Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G Xiaomi

Mucho ojo también con este Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Ha sido uno de los mejores lanzamientos de la marca este 2025, tanto que salió como ganador en la categoría de mejor smartphone económico en los Premios La Razón de Tecnología y Consumo by Difoosion 2025. Este móvil nos sorprende con una pantalla AMOLED de 6,67 pulgadas que nos brinda una resolución 1,5K, una tasa de refresco de 120 Hz y un brillo de hasta 3.000 nits, además de que está potenciado por un procesador MediaTek Dimensity 7300 Ultra que, para el uso típico de la gran mayoría de usuarios, cumple con creces.

Si a esto le sumamos una gran cámara trasera liderada por un sensor principal de 200 megapíxeles y una batería de 5.110 mAh que nos aguanta el ritmo durante todo un día completo, la experiencia por lo que cuesta es prácticamente inmejorable.

POCO X7 Pro

POCO X7 Pro POCO

Algo muy similar podemos decir de este POCO X7 Pro, otro de esos teléfonos de gama media que al probarlo nos dejó con muy buenas sensaciones. Algunas de las características más destacables de este terminal son que cuenta con una pantalla OLED de 6,7 pulgadas que resalta tanto por su nitidez como por su alto nivel de brillo, un procesador MediaTek Dimensity 8400 Ultra que no decepciona, una batería de 6.000 mAh para no preocuparte del porcentaje restante en ningún momento del día y una doble cámara de 50+8 MP que es bastante versátil.

Xiaomi Redmi Pad Pro

Xiaomi Redmi Pad Pro Xiaomi

Bajando todavía más el presupuesto, tenemos otra tablet muy interesante. Hablamos de la Xiaomi Redmi Pad Pro, la cual sobresale al montar una gran pantalla LCD de 12,1 pulgadas que llega a brindarnos una resolución 2,5K y una tasa de refresco de 120 Hz. Bajo el capó, apuesta por utilizar un procesador Snapdragon 7s Gen 2 que se defiende en tareas básicas e incluso en algunos juegos. Y para terminar de coronar, tiene una batería de 10.000 mAh que promete más de 12 horas de reproducción de vídeo y unas 15 horas de lectura. Porque sí, es una gran alternativa a cualquier libro electrónico.

