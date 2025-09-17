Tienes una nueva oportunidad para hacerte con este iPhone por menos de 600 euros

Lo hemos dicho en más de una ocasión, el iPhone 16e es una opción muy interesante para quienes quieren dar el salto al ecosistema de Apple y buscan un smartphone que tenga un precio accesible, recordemos que tiene un recomendado de 709 euros en su versión de 128 GB. Ahora bien, es posible conseguirlo más barato, sin ir más lejos, puedes encontrarlo por 599 euros en Amazon y MediaMarkt, así que es un buen momento para comprarlo.

Al igual que la mayoría de los iPhone, este también cuenta con buenas valoraciones por parte de los usuarios, además, es compatible con Apple Intelligence. Así que, si lo compras, podrás disfrutar de la IA de Apple, que ha mejorado con la llegada de iOS 26. A nivel de características no está nada mal. Por otro lado, cabe destacar que está disponible en dos colores: negro y blanco.

Un iPhone pequeño y potente por menos de 600 euros

A pesar de su tamaño, el iPhone 16e es un móvil potente que mueve cualquier aplicación con rapidez y fluidez. Desde redes sociales hasta videojuegos, pasando por edición de fotos y vídeo, puede con todo esto y mucho más gracias a su hardware y lo bien que está optimizado el sistema operativo. Esta combinación asegura una experiencia más que satisfactoria.

Si te haces con este móvil podrás disfrutar de iMessage, FaceTime, AirDrop y la sincronización instantánea con otros dispositivos de la marca. Si alguna vez has sentido curiosidad por la experiencia Apple, este modelo es la forma más accesible de descubrirla. Aunque hay iPhone de generaciones anteriores que se pueden adquirir a un precio más bajo, no son compatibles con todas las nuevas funciones por limitaciones de hardware. Por ejemplo, el iPhone 14 no es compatible con Apple Intelligence.

Además, su diseño elegante y su construcción prémium lo convierten en un dispositivo que se siente bien en la mano. No es un móvil que busque impresionar con una pantalla de gran tamaño, sino con la calidad y el buen rendimiento que caracterizan a Apple. Y lo mejor es que, a pesar de ser un modelo muy asequible, no sacrifica la esencia que hace que un iPhone sea un iPhone.

En definitiva, si quieres dar el salto a un iPhone sin gastar una fortuna, este modelo es un acierto. Aprovecha que se puede conseguir por menos de 600 euros y hazte con él, no te decepcionará. Eso sí, será mejor que lo añadas a la cesta lo antes posible, esta oferta puede finalizar en cualquier momento.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.