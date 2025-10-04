Pantalla a color, batería de semanas y miles de libros: así es el Kindle que revoluciona la lectura

El universo de los lectores electrónicos acaba de dar un salto histórico. Amazon presenta el nuevo Kindle Colorsoft, un modelo que por primera vez incorpora pantalla a color en lugar del clásico blanco y negro. Con esta novedad, las portadas, ilustraciones y gráficos cobran vida, ofreciendo una experiencia más cercana al papel impreso, pero con todas las ventajas del formato digital.

Una experiencia de lectura completamente nueva

Kindle Colorsoft Amazon Amazon

La clave de este Kindle está en su pantalla Colorsoft de 7 pulgadas, diseñada para mostrar colores vivos y naturales sin sacrificar la comodidad visual. A diferencia del Paperwhite, optimizado para blanco y negro, este modelo añade una dimensión extra: ver portadas, cómics o libros infantiles tal y como fueron concebidos.

Además, incorpora opciones de resaltado en varios colores (amarillo, naranja, azul o rosa), lo que resulta muy útil para estudiantes o lectores que toman notas mientras leen. Y gracias a la función de ajuste de luz cálida, es posible regular el tono desde blanco brillante hasta un ámbar suave, adaptándose a cada momento del día.

Lecturas largas, sin preocupaciones

Uno de los puntos más atractivos es su batería de hasta 8 semanas con una sola carga por USB-C, pensada para sesiones maratonianas sin interrupciones. También es resistente al agua, lo que lo convierte en el compañero ideal tanto para leer en la cama como junto a la piscina o incluso en la bañera.

Con 16 GB de almacenamiento, hay espacio suficiente para miles de libros. Además, ofrece acceso instantáneo a la Tienda Kindle, con millones de títulos disponibles, o la opción de suscribirse a Kindle Unlimited para disfrutar de lectura ilimitada.

El nuevo Kindle Colorsoft no solo es un paso adelante en la lectura digital, sino una pequeña revolución para quienes aman los libros. Color, comodidad y autonomía se combinan en un dispositivo que promete marcar un antes y un después en la forma de leer.

