PcComponentes activa las rebajas más salvajes del año durante el Black Friday: 11 chollos en tecnología, hogar y más

Llevas meses detrás de un smartphone de última generación, la mejor tecnología para renovar algún electrodoméstico en casa o algún capricho gaming, y estabas esperando a que en algún momento bajaran de precio. ¿Te suena? Ese momento por fin está aquí, porque ya ha llegado el Black Friday 2025 a PcComponentes con las mejores ofertas del año y descuentos de hasta el 60% en miles de dispositivos electrónicos.

Hasta el 30 de noviembre, PcComponentes se llena de chollos en primeras marcas para renovar tu móvil o tu portátil, estrenar una Smart TV con calidad 4K o cambiar algún electrodoméstico en casa, con precios que no vas a encontrar en otro momento del año y envíos gratis a partir de 50€ de compra. ¿Y qué tienes que hacer? Solo rastrear su catálogo en busca de los mejores chollos del Black Friday de PcComponentes y estar pendiente de las ofertas flash diarias, pues algunas solo duran 24 horas (si no se agotan existencias antes). De momento, hemos fichado 11 ofertas que merecen mucho la pena, ¡a más de una no vas a poder resistirte!

Aspiradora en seco y húmedo Dreame H12 Pro Flex Lite

La primera propuesta del Black Friday 2025 de PcComponentes es perfecta para echarte una mano en casa. Esta aspiradora tiene 18 kPa de potencia de succión, puede aspirar en seco y en mojado, y llega a cualquier rincón gracias a su diseño plano de 180º y un cepillo de doble cara.

Autonomía de hasta 50 minutos para limpiar grandes superficies.

Sistema TangleCut que reduce los bloqueos por pelos de mascotas y maximiza la eficiencia.

Auriculares gaming HyperX Cloud Stinger 2

El gaming es protagonista de los descuentos de hasta el 60% de PcComponentes. Estos auriculares gaming tienen audio 3D envolvente, drivers de 50 mm con imanes de neodimio, tecnología DTS Headphone:X y una precisión profesional.

Ligeros y ergonómicos para las sesiones de juego más largas con almohadillas de espuma viscoelástica.

Compatibilidad multiplataforma perfectos para gamers, streamers y creadores de contenido.

Calefactor Universal Blue Belle Mare 7020W

Si buscas tecnología cómoda y eficiente para no pasar frío este invierno, hemos fichado el calefactor perfecto con un panel de cristal blanco. Tiene 2000 W de potencia, control táctil y es capaz de emitir calor de manera uniforme.

Control táctil y conectividad Wi-Fi para controlarlo desde el propio calentador o en remoto.

Programador semanal y temporizador de hasta 9 horas para la máxima eficiencia.

Microondas Teka MWE FS20 G

El microondas es uno de los pequeños electrodomésticos imprescindibles en tu cocina, así que, si te toca renovarlo, este de Teka cuesta menos de 100€ en las ofertas del Black Friday de PcComponentes en electrodomésticos. Uno de sus puntos fuertes es que tiene grill para gratinar y dorar tus platos favoritos como si de un horno se tratara.

Diseño compacto y acabado en acero inoxidable que facilita la limpieza.

Puedes ajustar fácilmente la potencia, el modo y el tiempo con una interfaz sencilla.

Impresora multifunción Epson Expression Home XP-2200

PcComponentes acaba de rebajar la impresora multifunción perfecta para tu casa o tu oficina. Es compacta, moderna y económica para imprimir, copiar y escanear en unos pocos segundos. Además, como tiene conectividad Wi-Fi y Wi-Fi Direct, es fácil imprimir desde cualquier dispositivo.

Resolución de impresión de hasta 5760 x 1440 ppp para documentos y fotos con gran detalle.

Compatible con distintos tamaños de papel, sobres y soportes fotográficos.

Smartwatch Samsung Galaxy Watch7

Este smartwatch de Samsung acaba de alcanzar su precio mínimo histórico en PcComponentes, y solo se mantendrá por tiempo limitado. Entre sus puntos fuertes, encontramos un procesador Exynos W1000 y 13 sensores BioActive para monitorizar parámetros tan importantes como la frecuencia cardíaca, oxígeno en sangre, ECG, calidad del sueño y más.

Resistente al agua y al polvo (5ATM + IP68) para que te acompañe en cualquier actividad.

Batería de larga duración de 300 mAh con carga rápida.

Robot aspirador y friegasuelos Roborock Q10VF

Otro imprescindible para tu hogar es este robot aspirador y friegasuelos Roborock rebajado que aspira, barre y friega el suelo de tu casa a la vez. El 'secreto' es su mopa vibratoria VibraRise 2.0 que acaba con la suciedad más complicada y también es capaz de detectar alfombras, proteger los textiles y optimizar cada pasada. Este robot tiene una promoción extra al descuento del Black Friday para ahorrarte otros 10€ en el carrito.

Navegación inteligente PreciSense LiDAR y Reactive Tech que esquiva obstáculos.

Batería de 5.200 mAh con hasta 180 minutos de autonomía.

Smartphone Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus 5G

Este smartphone Xiaomi también acaba de alcanzar su precio mínimo histórico durante el Black Friday 2025 de PcComponentes. Destaca en muchos aspectos, y uno de ellos es una cámara principal de 200 MP con estabilización OIS y algoritmos de IA que mejoran la resolución de la imagen.

Equipado con el procesador Snapdragon® 7s Gen 3 de 4 nm, 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento.

Batería de 5110 mAh con carga HyperCharge de 120W.

Smart TV Samsung AI QLED 65''

Ahora que llega la época de peli y manta, necesitas esta Smart TV Samsung de 65'' a un precio que no has visto venir. Lo que más destacan los usuarios es el procesador Q4 AI que optimiza la resolución a 4K sin importar la calidad original. Y con colores vivos gracias a Quantum HDR y Quantum Dot certificado por PANTONE.

Diseño sin bisel y patas estrechas para los salones modernos y minimalistas.

Motion Xcelerator para una experiencia fluida en deportes, series, películas o juegos.

Frigorífico combi Bosch Total No Frost

El frigorífico Bosch que necesitas para tu cocina está muy rebajado en el Black Friday de PcComponentes. Si quieres la última tecnología, eficiencia energética y buen espacio interior, este es para ti. Además, tiene un sistema VitaFresh que mantiene las frutas, verduras, carnes y pescados cerca de los 0ºC con control de humedad.

Tecnología Total No Frost para evitar que genere escarcha.

326 litros de capacidad total en un diseño moderno.

Portátil Lenovo IdeaPad Slim 3 Gen 8

Por último, en las ofertas en tecnología de PcComponentes hemos fichado este portátil Lenovo que ahora puedes conseguir por menos de 420€. Tiene un rendimiento potente, conectividad de última generación y una buena autonomía, gracias en parte a su procesador Intel Core i5 y 16 GB de RAM.

CPU de 8 núcleos y 12 hilos que rinde muy bien en gaming y multitarea.

Batería de larga duración con carga rápida (2 horas de uso extra con solo 15 minutos de carga).

¿Ya le has echado el ojo a algún dispositivo electrónico o a la mejor tecnología para tu casa? Esta es una selección de los mejores chollos del Black Friday 2025 de PcComponentes, pero hay muchos más. Además, cada día llegan nuevas ofertas flash con unidades limitadas y precios brutales. ¡Aprovecha antes de que vuelvan a su precio original!

