El proyector con Android más barato que puedes poner en tu habitación: compacto y ligero

Cada vez más gente busca un proyector pequeño, barato y fácil de usar para ver películas en casa o montar un mini cine improvisado en el dormitorio. Pero hasta hace poco, los modelos económicos solían quedarse cortos en brillo, resolución o conectividad. Por eso ha sorprendido tanto este Magcubic HY300 Pro+ con Android 14 y Wi-Fi Dual, que por 28,99€ en AliExpress (sí, menos de lo que cuesta una cena fuera) se ha convertido en una de las opciones más comentadas entre quienes quieren una experiencia de pantalla grande sin gastar mucho.

Pequeño por fuera, completo por dentro

Proyector Magcubic HY300 Pro+ Google Google

El HY300 Pro+ es uno de esos proyectores que sorprenden por su versatilidad en tamaño mini. Pesa poco más de medio kilo y cabe literalmente en la palma de la mano, pero incluye Android 14 con acceso directo a apps como YouTube o Netflix, sin necesidad de conectar nada más. Basta con enchufarlo y empezar a ver contenido.

Su proyección alcanza hasta 180 grados de rotación, lo que significa que puedes apuntarlo al techo para ver una peli desde la cama o girarlo hacia una pared sin moverlo del sitio. Además, la corrección vertical automática y el enfoque manual hacen que la imagen se ajuste sola, algo que normalmente solo se ve en proyectores mucho más caros.

En cuanto a calidad, el salto respecto a otros modelos low cost es notable: resolución nativa 720P, brillo de 290 ANSI lúmenes y compatibilidad con contenido 8K y AV1, lo que reduce el consumo de datos sin sacrificar definición. No es un proyector profesional, pero para habitaciones, pisos pequeños o viajes, su nitidez y colores vivos son más que suficientes.

El sonido también sorprende: incluye altavoz HiFi integrado y Bluetooth 5.0, por si prefieres conectarlo a una barra de sonido o auriculares inalámbricos. Y lo mejor, apenas hace ruido (menos de 25 dB), así que puedes disfrutar de una película de noche sin que parezca que haya un ventilador al lado.

Por menos de 30€, ofrece justo lo que uno necesita para montar un “cine portátil”: fácil de usar, silencioso, compatible con casi todo y con una calidad que supera expectativas.

