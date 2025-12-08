Tecnología
Si quieres acertar estas Navidades, estas tablets Lenovo son una opción muy razonable para cualquier persona
Tres tablets Lenovo con buena pantalla, batería y extras incluidos
Cuando buscas una tablet para estudiar, trabajar ligero o simplemente ver series con buena calidad, es fácil perderse entre modelos y precios. Por eso estas ofertas de Lenovo llaman tanto la atención: las tres incluyen buen rendimiento, pantallas amplias y accesorios que normalmente se pagan aparte, como el Tab Pen o una funda con soporte. Además, cubren distintos tipos de uso, desde quienes necesitan algo económico y fiable hasta quienes quieren una experiencia más fluida con más RAM y mejor pantalla. Si estabas pensando en renovar tablet, hoy es un buen día para encontrar una opción equilibrada sin salirte del presupuesto.
Lenovo Idea Tab 11” 2.5K con Tab Pen: pantalla fluida y buen rendimiento por 159€
Esta Lenovo Idea Tab destaca por ofrecer un paquete muy completo para su precio: pantalla 2.5K de 11 pulgadas, 90 Hz de refresco y un rendimiento fluido gracias al chip MediaTek Dimensity 6300. Con 8 GB de RAM y 128 GB UFS, es una tablet ideal para quienes quieren ver contenido, estudiar, trabajar ligero o dibujar, porque además incluye el Tab Pen.
Sus 4 altavoces mejoran la experiencia al ver series o vídeos, y al venir con Android 15, la duración en actualizaciones es mayor que en muchos modelos de gama similar. La rebaja del 20% la convierte en una opción muy equilibrada para quienes buscan una tablet moderna sin llegar a precios altos.
Lenovo Tab 10.1” WUXGA con funda incluida: una opción práctica por 119€
Si buscas algo más económico pero funcional, esta Lenovo de 10.1 pulgadas WUXGA es una buena opción para uso diario: navegar, estudiar, ver vídeos o trabajar con apps básicas. Su procesador MediaTek G85, unido a 4 GB de RAM, ofrece un rendimiento estable para rutinas normales. Sus 128 GB de almacenamiento permiten guardar fotos, vídeos o apps sin preocuparse por el espacio.
Incluye además una funda transparente con soporte integrado, un detalle muy útil si la usas para ver contenido o para que los peques estudien. Con Android 14, Wi-Fi 5 y dos altavoces, es una compra sencilla, práctica y con un 30% de descuento que mejora aún más su atractivo.
Lenovo Tab M11 con Tab Pen: 11” Full HD, 4 altavoces y 8 GB RAM por 166,87€
La Tab M11 es una de las tablets más equilibradas de Lenovo para quienes buscan pantalla grande, buen sonido y una experiencia fluida sin subir mucho de presupuesto. Sus 8 GB de RAM, junto al Helio G88, permiten manejar varias apps a la vez sin tirones. La pantalla de 11 pulgadas Full HD (1920 x 1200) es ideal para estudiar, dibujar o ver series, y los 4 altavoces ofrecen un sonido amplio.
Además, incluye el Tab Pen, lo que la hace perfecta para tomar notas, dibujar o trabajar en apps creativas. Con 128 GB ampliables hasta 1 TB, es una opción muy interesante para estudiantes, profesionales o quien quiera una tablet versátil sin llegar a precios premium.
Los artículos publicados en la sección “De compras” están pensados para ayudarte a descubrir productos que pueden interesarte. Algunos de los enlaces incluidos son de afiliados lo que significa que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión sin que esto influya en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas.
