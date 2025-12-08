Acceso

Si quieres acertar estas Navidades, estas tablets Lenovo son una opción muy razonable para cualquier persona

Tres tablets Lenovo con buena pantalla, batería y extras incluidos

Cuando buscas una tablet para estudiar, trabajar ligero o simplemente ver series con buena calidad, es fácil perderse entre modelos y precios. Por eso estas ofertas de Lenovo llaman tanto la atención: las tres incluyen buen rendimiento, pantallas amplias y accesorios que normalmente se pagan aparte, como el Tab Pen o una funda con soporte. Además, cubren distintos tipos de uso, desde quienes necesitan algo económico y fiable hasta quienes quieren una experiencia más fluida con más RAM y mejor pantalla. Si estabas pensando en renovar tablet, hoy es un buen día para encontrar una opción equilibrada sin salirte del presupuesto.

Lenovo Idea Tab 11” 2.5K con Tab Pen: pantalla fluida y buen rendimiento por 159€

Lenovo Idea Tab
Lenovo Idea TabAmazonAmazon

Esta Lenovo Idea Tab destaca por ofrecer un paquete muy completo para su precio: pantalla 2.5K de 11 pulgadas, 90 Hz de refresco y un rendimiento fluido gracias al chip MediaTek Dimensity 6300. Con 8 GB de RAM y 128 GB UFS, es una tablet ideal para quienes quieren ver contenido, estudiar, trabajar ligero o dibujar, porque además incluye el Tab Pen.

Sus 4 altavoces mejoran la experiencia al ver series o vídeos, y al venir con Android 15, la duración en actualizaciones es mayor que en muchos modelos de gama similar. La rebaja del 20% la convierte en una opción muy equilibrada para quienes buscan una tablet moderna sin llegar a precios altos.

Lenovo Tab 10.1” WUXGA con funda incluida: una opción práctica por 119€

Lenovo Tab 10.1” WUXGA
Lenovo Tab 10.1” WUXGAAmazonAmazon

Si buscas algo más económico pero funcional, esta Lenovo de 10.1 pulgadas WUXGA es una buena opción para uso diario: navegar, estudiar, ver vídeos o trabajar con apps básicas. Su procesador MediaTek G85, unido a 4 GB de RAM, ofrece un rendimiento estable para rutinas normales. Sus 128 GB de almacenamiento permiten guardar fotos, vídeos o apps sin preocuparse por el espacio.

Incluye además una funda transparente con soporte integrado, un detalle muy útil si la usas para ver contenido o para que los peques estudien. Con Android 14, Wi-Fi 5 y dos altavoces, es una compra sencilla, práctica y con un 30% de descuento que mejora aún más su atractivo.

Lenovo Tab M11 con Tab Pen: 11” Full HD, 4 altavoces y 8 GB RAM por 166,87€

Lenovo Tab M11 con Tab Pen
Lenovo Tab M11 con Tab PenAmazonAmazon

La Tab M11 es una de las tablets más equilibradas de Lenovo para quienes buscan pantalla grande, buen sonido y una experiencia fluida sin subir mucho de presupuesto. Sus 8 GB de RAM, junto al Helio G88, permiten manejar varias apps a la vez sin tirones. La pantalla de 11 pulgadas Full HD (1920 x 1200) es ideal para estudiar, dibujar o ver series, y los 4 altavoces ofrecen un sonido amplio.

Además, incluye el Tab Pen, lo que la hace perfecta para tomar notas, dibujar o trabajar en apps creativas. Con 128 GB ampliables hasta 1 TB, es una opción muy interesante para estudiantes, profesionales o quien quiera una tablet versátil sin llegar a precios premium.

