El reloj multifuncional de Tommy Hilfiger que une elegancia y resistencia: un clásico moderno que nunca pasa de moda

Hay relojes que no siguen las tendencias: las crean. El Tommy Hilfiger Multifuncional para hombre es uno de esos modelos que mezcla el estilo clásico con una estética moderna, ideal tanto para el día a día como para ocasiones más formales. Ahora con un 52 % de descuento (85,99 €), se consolida como una de las piezas más equilibradas de la marca, tanto por su diseño versátil como por su fiabilidad mecánica.

Diseño elegante con espíritu deportivo

Tommy Hilfiger Multifuncional Amazon Amazon

Tommy Hilfiger ha logrado una de esas combinaciones que funcionan con cualquier estilo: un reloj de líneas limpias, caja robusta y correa de alta resistencia, disponible en versiones de silicona, cuero o acero inoxidable. Su esfera con tres subesferas funcionales muestra día, fecha y formato 24 horas, lo que lo convierte en un accesorio práctico además de elegante.

Los acabados metálicos y el logotipo discreto en la esfera mantienen el equilibrio entre sobriedad y sofisticación, mientras que los índices y agujas en relieve aportan legibilidad incluso en entornos poco iluminados. Un reloj diseñado para quien busca estilo, pero también fiabilidad.

Resistencia y precisión en cada detalle

El movimiento de cuarzo japonés garantiza una medición precisa y estable, mientras que la estructura resistente al agua (hasta 5 ATM) permite usarlo sin preocupación bajo lluvia o durante actividades cotidianas. Su cristal mineral endurecido protege la esfera de golpes o arañazos leves, prolongando su aspecto impecable con el paso del tiempo.

La correa de silicona o cuero, según versión, ofrece un ajuste cómodo y firme, ideal para uso prolongado. Y la caja de acero inoxidable asegura durabilidad sin perder ligereza, algo que se agradece en el uso diario. Es un reloj que transmite lo que representa la marca: confianza, equilibrio y elegancia funcional.

Un accesorio versátil que eleva cualquier look

Tanto con traje como con vaqueros, el Tommy Hilfiger Multifuncional se adapta con naturalidad. Es el tipo de reloj que no necesita presentación, porque encaja en cualquier situación: trabajo, cena o viaje. Su diseño atemporal y su relación calidad-precio —menos de 90 €— lo convierten en una de las compras más sensatas y duraderas dentro de la relojería de moda.

Además, su estética sobria y moderna lo hace perfecto para regalar: un detalle elegante que combina con cualquier estilo personal.

Los artículos publicados en la sección “De compras” están pensados para ayudarte a descubrir productos que pueden interesarte. Algunos de los enlaces incluidos son de afiliados lo que significa que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión sin que esto influya en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas.