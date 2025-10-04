El secreto de los que siempre clavan el arroz (sin esfuerzo y sin manchar la cocina) ahora cuesta mucho menos

Si el arroz se te pasa, se te pega o simplemente nunca queda igual que en los restaurantes, esta puede ser la solución más simple y barata. La arrocera mediana de Russell Hobbs está diseñada para conseguir un resultado perfecto sin esfuerzo: solo hay que añadir arroz, agua y pulsar un botón. Ahora, además, está rebajada un 25% en Amazon y cuesta 23,99€, un precio irresistible para quienes quieren comer bien sin complicarse.

Arroz perfecto, siempre en su punto

arrocera mediana de Russell Hobbs Amazon Amazon

Este modelo cocina hasta 6 raciones (unos 200 g por persona), ideal tanto para familias como para preparar comida para varios días. La función automática de mantenimiento del calor mantiene el arroz listo hasta el momento de servirlo, sin resecarlo ni pasarlo.

Gracias a su recipiente antiadherente extraíble, el arroz no se pega y la limpieza es cuestión de segundos. Además, tanto el recipiente como la tapa de vidrio templado son aptos para lavavajillas, lo que hace que la cocina quede limpia sin esfuerzo.

Mucho más que arroz

La arrocera incluye un cestillo para cocinar al vapor, lo que permite preparar verduras, pescado o incluso dumplings mientras el arroz se cocina debajo. Una forma sencilla de tener platos completos y equilibrados sin ensuciar varias ollas.

Viene también con vaso medidor y cuchara, y cuenta con luces indicadoras, orificio de salida de vapor y sujeta tapa integrado, todo pensado para que cocinar sea una tarea sin estrés. Su potencia de 300W la hace eficiente y segura para el día a día.

Por menos de 25 euros, esta arrocera Russell Hobbs demuestra por qué se ha convertido en uno de los pequeños electrodomésticos más prácticos del momento: hace el arroz perfecto, mantiene el calor y se limpia en minutos. Ideal para quienes quieren comer bien sin complicarse la vida.

