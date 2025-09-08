Sorolla Íntimo: cuando el arte no se colgaba en museos, sino en las paredes del alma

No todas las obras maestras se pintan para ser expuestas. Algunas se crean para ser compartidas en silencio, en familia, en la quietud de una habitación donde la luz entra sin pedir permiso y los días pasan entre juegos, siestas y cartas manuscritas. Eso es Sorolla Íntimo (Artika Books): no un libro, sino una ventana abierta al corazón del pintor que mejor supo atrapar la luz.

El artista que pintaba con luz... y con amor

Joaquín Sorolla (1863–1923) fue muchas cosas: un maestro de la luz mediterránea, un paisajista arrebatado por el mar, un retratista cortejado por la élite de su tiempo. Pero si hay algo que no dejó nunca de ser, fue un hombre enamorado de su familia.

Y es precisamente ahí donde se detiene esta obra. Sorolla Íntimo nos muestra la faceta más silenciosa del pintor valenciano: el padre que dibuja a sus hijos leyendo, la siesta de Clotilde, una tarde de costura, un gesto captado al vuelo sin pensar en galerías ni críticos. Son 72 dibujos que nunca nacieron para ser exhibidos, sino para preservar momentos. Bocetos que tienen más de diario íntimo que de cuaderno de artista.

Una edición hecha como se hacen los recuerdos: a mano, con devoción

Sorolla Íntimo ARTIKA Books ARTIKA Books

La obra se presenta en un estuche que es una pieza escultórica en forma de atril, con la firma de Sorolla grabada a láser sobre el frontal y una vitrina que deja ver la portada del Libro de Arte como si fuera la antesala a una sala privada del alma. Abrirlo es como abrir un cofre donde los recuerdos no envejecen, simplemente descansan.

Dentro se esconde el Libro de Arte, que reúne 71 dibujos pegados uno a uno con tres puntos de cola, todos troquelados, algunos a tamaño real, otros reducidos, pero todos impresos con tal delicadeza que parecen recién salidos del lápiz del artista. Las cubiertas reproducen un detalle del óleo Instantánea, Biarritz (1906) impreso sobre tela de lienzo, y cada volumen ha sido encuadernado a mano con hilo de algodón blanco, como se cosen los secretos que se quieren guardar.

A este tesoro se suma una lámina exclusiva a gran tamaño —Estudio al natural— donde aparece Clotilde, su musa y compañera, en una pose tan íntima que uno tiene la sensación de haberse colado en la habitación del matrimonio.

Tres décadas de amor... escritas a mano

Sorolla Íntimo ARTIKA Books ARTIKA Books

Pero si los dibujos hablan en silencio, las palabras lo hacen de frente. Por eso Sorolla Íntimo incluye también un Epistolario con más de 210 cartas intercambiadas entre Joaquín y Clotilde. Cartas de amor, de anhelo, de complicidad, muchas de ellas inéditas hasta ahora, que revelan el pulso humano detrás del genio.

Y como broche, el Libro de Estudios, que no solo contextualiza cada dibujo con precisión erudita, sino que también analiza su obra desde dentro, con la participación del Museo Sorolla y su bisnieta Blanca Pons-Sorolla. Quien mejor conoce al pintor desde dentro, lo devuelve ahora al lector con mirada contemporánea y emocionada.

Una edición limitada que no busca homenajear al mito, sino abrazar al hombre. Una obra que no pertenece a las salas solemnes, sino al corazón de quienes saben leer lo sagrado en lo cotidiano.

Porque hay obras que se miran.

Y otras, como esta, que se sienten.

Y que uno no cuelga en una pared,

sino en lo más hondo de su memoria.

