La tendencia que pisa fuerte en moda masculina: zapatos versátiles que encajan igual en reuniones que en afterwork

Hay días en los que sales de casa sin saber si acabarás en una reunión, una cena informal o tomando algo en una terraza. Para esos planes imprevisibles, tener unos zapatos versátiles y cómodos como estos de XTI es casi obligatorio.

Tienen el diseño sobrio que esperas de un zapato de vestir, pero con la suela y los acabados de un calzado pensado para moverse sin parar. Se adaptan igual de bien a un vaquero que a un chino, y no desentonan ni en una oficina ni en un evento casual.

Y por poco más de 38 euros, con descuento incluido, cuesta menos que muchos modelos deportivos.

Detalles que marcan la diferencia (y el estilo)

XTI - Zapatos Casual Hombre Amazon Amazon

Lo que hace especial a este modelo no es solo su estética limpia. La plantilla acolchada, el corte cómodo y la suela antideslizante hacen que puedas llevarlos horas sin pensar en cambiarte de calzado.

Están disponibles en varios tonos neutros —como este marrón camel que combina con todo— y fabricados con materiales sintéticos resistentes al uso diario, ideales si buscas una alternativa vegana o simplemente fácil de mantener.

Además, el pequeño detalle del ribete lateral en contraste les da un punto moderno sin caer en lo llamativo.

Para hombres que quieren ir bien sin pensarlo demasiado

Este tipo de zapato gusta especialmente a quienes quieren vestir con estilo sin complicarse, y también a los que viajan mucho por trabajo: ocupan poco, pesan menos que un zapato clásico y solucionan casi cualquier look.

Y si estás renovando armario para septiembre, puede ser una de esas compras que acaban siendo mucho más útiles de lo que pensabas.

Los artículos publicados en la sección “De compras” están pensados para ayudarte a descubrir productos que pueden interesarte. Algunos de los enlaces incluidos son de afiliados lo que significa que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión sin que esto influya en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas.