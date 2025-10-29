El “todo pantalla” de gama alta que ahora sí merece la pena: Nubia Z70 Ultra a mitad de precio

Por fin un gama alta que no solo presume de diseño, sino que también cumple en potencia y cámara. El Nubia Z70 Ultra, uno de los smartphones más espectaculares del año por su pantalla sin notch ni agujeros y su triple cámara con zoom óptico, ha caído hasta los 466,43€ en AliExpress (antes 740,60€) en su versión global con 12GB+256GB. Y sí, con envío europeo, Google Play y todo lo que un usuario exigente puede esperar de un flagship.

Una joya de diseño con pantalla “realmente completa”

Nubia Z70 Ultra Google Google

Lo que más llama la atención del Nubia Z70 Ultra es su pantalla AMOLED de 6,85 pulgadas y 144Hz, completamente libre de recortes o perforaciones gracias a su cámara selfie invisible bajo el panel. El resultado es una experiencia visual inmersiva que pocos móviles pueden igualar, ideal para quienes valoran el contenido a pantalla completa, ya sea en videojuegos, vídeos o multitarea.

Además, presume de una construcción premium con certificación IP68, lo que garantiza resistencia al polvo y al agua. Su batería de 6150mAh con carga rápida de 80W completa un conjunto equilibrado, capaz de rendir durante todo el día incluso con uso intensivo.

Potencia bruta y fotografía de primer nivel

En el interior late el Snapdragon 8 Elite, el chip más avanzado de Qualcomm, acompañado de memoriaLPDDR5X y almacenamiento UFS de alta velocidad. Es decir, potencia de sobra para juegos, edición de vídeo o uso profesional, sin sobrecalentamiento ni ralentizaciones.

El apartado fotográfico también está a la altura: una cámara principal de 50MP con estabilización óptica (OIS), una ultra gran angular de 50MP y un teleobjetivo periscópico de 64MP con zoom real. Un conjunto pensado para competir con los mejores del mercado en fotografía móvil.

Por menos de 470€, el Nubia Z70 Ultra ofrece lo que muchos móviles de más de 1000€ aún no logran: un diseño sin interrupciones, potencia de sobra, cámaras versátiles y autonomía de lujo. Si buscabas un “todo pantalla” de verdad, este es el momento de dar el salto.

