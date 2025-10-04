Con la Xiaomi Pad 7 Pro más barata, el iPad Air ya no parece la opción más recomendable en calidad-precio

Hasta hace poco, quien buscaba una tablet de calidad para trabajar o estudiar pensaba casi automáticamente en el iPad Air. Sin embargo, la llegada de la Xiaomi Pad 7 Pro en su versión global ha cambiado el panorama. Con una pantalla de 11,2 pulgadas a 144 Hz, el potente Snapdragon 8s Gen 3 y un precio en AliExpress de 373,72€ (frente a los 479€ de Amazon), se ha convertido en una de las alternativas más interesantes del momento para quienes buscan potencia sin pagar el sello de Apple.

Una tablet pensada para quienes piden fluidez y potencia

Xiaomi Pad 7 Pro AliExpress AliExpress

La clave de este modelo está en su procesador de 4 nm y en la pantalla 3,2K con tasa de refresco de 144 Hz, que hace que la experiencia sea tan rápida como en un buen portátil. Navegar entre apps, editar documentos o incluso jugar a títulos exigentes se siente fluido y sin cortes. Además, su diseño fino (6,18 mm de grosor y 500 gramos de peso) facilita transportarla a clase, a la oficina o en viajes.

La batería de 8850 mAh con carga rápida de 67W asegura horas de uso sin preocupaciones: según pruebas, permite pasar la jornada completa entre videollamadas, apuntes y entretenimiento. También sorprende la cámara frontal de 32 MP, que supera la media de tablets de su rango, ideal para videoconferencias de calidad.

A quién convence más y qué detalle no pasar por alto

Esta tablet encaja especialmente con estudiantes, creadores de contenido y quienes buscan sustituir en parte al portátil sin renunciar a ligereza. El ecosistema HyperOS de Xiaomi suma puntos, ya que permite conectar la tablet con el móvil de la marca para compartir archivos o responder llamadas con un par de toques.

Un punto interesante es que, a diferencia de otros modelos de Xiaomi, aquí sí se incluye el cargador original de la UE en la caja, algo que muchos agradecen al evitar compras adicionales. Otro detalle práctico es la compatibilidad con teclado y stylus, pensados para quienes quieran darle un uso más productivo.

Con este conjunto de prestaciones y el precio ajustado frente a Amazon e incluso frente al iPad Air, la Xiaomi Pad 7 Pro se coloca como una de las opciones más equilibradas en calidad-precio dentro de la gama alta de tablets Android.

