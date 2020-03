Sigue el incremento de casos de coronavirus en la Comunitat: 584 nuevos contagiados y 24 fallecidos

La curva de contagios sigue subiendo y lo más preocupante, lo seguirá haciendo. “Tardaremos más que Madrid”, ha advertido la consellera de Sanidad, Ana Barceló. En un día, se han confirmado 584 nuevos contagiados y han muerto 24 personas. El coronavirus deja 3.200 casos de coronavirus (373 en Castellón, 1.039 en Alicante y 1.778 en Valencia) y 167 fallecidos (14 en Castellón, 81 en Alicante y 72 en Valencia). El personal sanitario contagiado asciende a 551 y ocho de los cuales están en la UCI.

Además, hay ingresadas 1.278 personas (144 en Castellón, 410 en Alicante y 724 en Valencia). De estas 220 están en la UCI (30 en Castellón, 72 Alicante y 128 en Valencia). Se han dado 57 altas, tres de ellas de la UCI.

Barceló ha confirmado que se han derivado 77 pacientes a hospitales privados a los que hay que sumar otros 101 de la provincia de Alicante trasladados a los centros de refuerzo, como el Doctor Esquerdo, cuya titularidad es de la Diputación de Alicante.

El número de residencias de mayores con algún caso de coronavirus también sigue aumentando. Ya son 49. Se han registrado un total de 221 residentes contagiados, otros 407 en cuarentena y 67 trabajadores de los centros. Además, han fallecido 44 ancianos que vivían en estos centros.

Sanidad trabaja todavía en un escenario incierto. No sabe cuántas personas están en sus casas con síntomas leves. Este dato, que permitirá dibujar un panorama real de la situación, se conocerá gracias a la puesta en marcha de una web en la que se podrán registrar y consultar todos aquellos que tengan síntomas clínicos de la enfermedad. Servirá también para que el personal sanitario les realice un seguimiento telefónico de su estado. Hasta ahora se han atendido 44.200 llamadas.

Material de protección

Barceló ha confirmado que este fin de semana llegará una nueva remesa de material de protección básico para los sanitarios y ha asegurado que se trabaja para que haya suficiente. No obstante, no ha podido especificar por cuánto tiempo está garantizado el suministro. Además, ha reconocido que la situación es compleja. Como ejemplo, ha dicho que la Unión Europea hizo una compra importante el pasado 4 de febrero, pero todavía no se ha recibido nada debido, primero a la compleja situación de China y luego, a los problemas que comenzó a tener Alemania.

Del mismo modo, los test rápidos prometidos por el Gobierno siguen sin llegar en la cantidad deseada. Estos se utilizarán de manera preferente para el personal sanitario o sociosanitario que presente síntomas. “A día de hoy tenemos 12 departamentos sanitarios que cuentan con estos test.”

Por lo que respecta a la reunión mantenida ayer con el Ministerio de Sanidad, ha explicado que se transferirán 300 millones para todas las autonomías, pero aún no sabe la cantidad que le corresponderá a la Comunitat Valenciana.