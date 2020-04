Sanidad separará en distintas residencias a los ancianos contagiados de los sanos

Ochenta residencias de ancianos de la Comunitat valenciana cuentan con casos positivos por coronavirus (8 en la provincia de Castellón, 20 en la de Alicante y 52 en la de Valencia). La cifra de contagios entre los más mayores asciende ya a 459. Pero no son los únicos, ya que 150 empleados de estos centros también han dado positivo por covid-19. En total, desde que comenzó la pandemia, 98 residentes han fallecido a causa de esta enfermedad.

Así las cosas, la consellera de sanidad, Ana Barceló y la de Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, han establecido finalmente un protocolo que si bien no permite sacar a los residentes no infectados y les impide que regresen con sus familias, sí trata de alejarles del peligro más inminente. “Estamos de acuerdo en que lo importante es romper la cadena de contagios. Las residencias son un punto clave donde conviven personas ancianas con patologías distintas. Por eso es fundamental llevar a cabo medidas de contención de los no contagiados”, ha explicado al respecto Barceló.

Los nuevos “espacios seguros” serán también residencias donde se trasladarán a los ancianos sanos, ya que como ha admitido la consellera de sanidad, “no siempre se puede realizar el confinamiento en las habitaciones. En algunas residencias es imposible el aislamiento total”.