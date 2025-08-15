Xátiva, Llíría, Atzeneta del Maestrat y Turís a 39 grados, los municipios más golpeados por la ola de calor en la Comunitat

El municipio valenciano de Xàtiva ha registrado este viernes la temperatura más alta en la Comunitat Valenciana con 39,5 grados, en una nueva jornada de máximas extremas en plena ola de calor.

Según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología, en Llíria y en Atzeneta del Maestrat los termómetros han alcanzado los 39,1, 39 en Turís y 38,7 en Carcaixent.

Otros registros significativamente elevados han sido los 37,4 grados de Chelva, 37,1 de Alcoi o 36,4 en Pinoso.

En la capital de La Plana la máxima de la jornada ha sido de 35,8 grados, 35,5 en València y 35,7 en Alicante.