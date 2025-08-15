Una pareja borracha mantiene relaciones sexuales tras anunciarlo a gritos en un vuelo con destino Alicante

El high mile club o club de las alturas es una expresión coloquial que se refiere a las parejas que han mantenido relaciones sexuales mientras volaban en un avión comercial. Y una pareja completamente borracha no tuvo mejor idea que anunciar a voces al resto del pasaje cuáles iban a ser sus intenciones en un vuelo de Luton, en Reino Unido, con destino a Alicante: "¡Voy a formar parte del club de las alturas!".

Sucedió el pasado viernes 8 de agosto, y el Daily Mail ha compartido ahora más detalles del suceso. Testigos que volaban en el mismo avión, operado por EasyJet, han detallado al periódico británico que una pareja de unos jóvenes de 30 años muy borrachos estuvieron molestando durante todo el vuelo al resto del pasaje, exigiendo a gritos más alcohol y desesperando a la tripulación. Pero toda la atmósfera se enrareció aun más cuando la mujer, de pie, gritó que iba a entrar en el high mile club, dirigiéndose al baño de la aeronave.

Del dicho al hecho. La prudencia, el decoro y el respeto no aparecieron en ningún momento por el vuelo, y los pasajeros, atónitos, empezaron a escuchar gemidos cada vez más altos procedentes del baño, cerrado con pestillo, y ante la estupefacción y la impotencia del personal de la aerolínea. En el avión viajaban familias con niños, según recoge el Daily Mail.

El vuelo que partió de Luton, al sur de Inglaterra, ya tenía a las fuerzas y cuerpos de seguridad esperando en el aeropuerto de destino, en Alicante. La pareja, que con toda probabilidad querría pasar unas vacaciones de desenfreno en Benidorm, fue interceptada por la policía española después de que la aerolínea acusara a los dos jóvenes que habían conseguido 'entrar' en el famoso high mile club de haber mantenido un comportamiento disruptivo durante el vuelo.