Dónde salir a correr en Valencia a partir del sábado

Este sábado las calles recuperarán parte de la actividad que perdieron el pasado 14 de marzo. La alegría tardará un poco más en llegar. Miles de corredores, aficionados y profesionales, se lanzarán al asfalto con ganas de gastar zapatilla. Tras mes y medio de inactividad, los kilómetros por delante se cogerán con más ganas. Pero, “nada de hacer burradas", aconseja Mara Aparicio, directora de “Nosotras deportistas” y de la 10K femenina. “Es como si saliéramos de una lesión, así que no es recomendable darlo todo los primeros días”. Recuerda que “no es momento para lesionarnos tal y como está la situación de los hospitales”.

Los profesionales ya saben lo que tienen que hacer, el problema radica en aquellos que quieren recuperar el tiempo perdido más rápido de lo que lo hacen sus piernas. “Si has llegado a correr una 10K, lo aconsejable es que los primeros días no corras más de 20 o 30 minutos. Estad atentos a vuestras sensaciones; a lo que os diga vuestro cuerpo”, recomienda. “Y si no puedes correr, pues anda rápido”.

Será este colectivo, el de los aficionados al “running” sin aspiraciones de MPP (Mejor Marca Personal) los primeros en salir -"los profesionales y semiprofesionales esperarán al lunes cuando la situación esté más calmada"- . Para ellos, para los plusmarquistas y hasta para los del “postureo runner”, el Ayuntamiento de Valencia ha habilitado 16 circuitos para correr distribuidos por toda la ciudad con el objetivo de evitar aglomeraciones en uno de los principales espacios deportivos, el cauce del río Turia.

Los nuevos recorridos se ubicarán en zonas de huerta en barrios como Campanar, Benicalap y Torrefiel; entre Alboraya y la Politécnica o la Punta. También se podrá correr por el Paseo Marítimo o la arena de la orilla de las playas urbanas. Otros de los espacios serán La Marina, la Ronda Norte y Sur, la avenida Blasco Ibáñez hasta la fachada marítima. Igualmente, los diferentes parques de la ciudad y otras zonas. En total, estas nuevas rutas suman alrededor de 35 kilómetros.

Los que salgan a correr por el cauce deben recordar que el Circuit 5K se use en un único sentido en dirección hacia la Ciudad de las Artes y Ciencias con el objetivo de evitar los cruces de corredores y reducir los contactos. Por este motivo, el Circuit 5K contará con una nueva señalética, en las que se recomendará la distancia mínima de separación de 10 metros entre corredores y se avisará a aquellos que vayan en sentido contrario al permitido. Asimismo, quienes vayan en dirección hacia el parque de Cabecera deberán correr por el margen derecho del cauce.

En cuanto a la distancia que cabe mantener, como mínimo debe ser de cuatro metros, aunque lo aconsejable es de 10. En caso de que no se vaya a adelantar al corredor de delante, se recomienda situarse en un lateral para evitar estar en línea recta respecto a su espalda.

El Ayuntamiento recomienda no utilizar las fuentes públicas, por lo que aconseja que todas las personas lleven su propia agua y recuerda que no está permitida la práctica de actividades en zonas de uso común tales como los parques biosaludables, de “fitness” o de mobiliario urbano.

Estas son algunas de las zonas en las que se podrá correr y pasear a partir de este fin de semana en Valencia.

Paseo Marítimo

Tiene una longitud aproximada de unos tres kilómetros y arranca en la avenida de Neptuno, cerca del puerto de Valencia, para acabar cuando se encuentra con la localidad de Alboraia. Es una de las zonas más transitadas por vecinos y turistas durante todo el año, aunque desde que se decretó el estado de alarma apenas se ve gente por él. Desde que se permitiera la salida de niños el pasado fin de semana, la imagen de la costa capitalina es otra, aunque aún muy distinta de la que presenta todos los años por estas fechas, con miles de cuerpos tumbados en la arena.

Parque Central

Entrada por la calle Filipinas, el Parque Central es, junto con el antiguo cauce del Túria, el principal pulmón verde de la ciudad. Inaugurado en 2018, se ha convertido en uno de los parques preferidos por los vecinos para pasear. Sus dimensiones lo convierten también en una zona ideal para correr distancias cortas.

Parque de Cabecera

Se accede a él por la avenida Pío Baroja. Ubicado en el lecho histórico del río Turia, el Parque de Cabecera prolonga el gran cinturón verde del antiguo cauce. Cuenta con varios recorridos: Senda de la Ribera. Distancia: 1.375 metros Tiempo aproximado: 20 minutos. Paseo del Molí del Sol. Distancia: 1.758 metros Tiempo aproximado: 30 minutos. Recorrido de la montaña mirador. Distancia: 782 metros Tiempo aproximado: 15 minutos.

Parque de Benicalap

Se encuentra situado en unos antiguos campos de naranjos, existentes en el barrio de Benicalap, en la periferia de la ciudad (Avenida Burjassot, 254 y Calle Escultor Andreu Alfaro). Ocupa una superficie total de 80.000 metros cuadrados.

Parque de La Rambleta

Acceso por Avenida Pio IX. Con casi 14 hectáreas, es un gran espacio pensado para disfrutar con los cinco sentidos. Situado entre el Cementerio General y el Barrio de San Marcelino, el Parque de la Rambleta tiene una extensión de más de 14 hectáreas. Entre sus apartados se pueden distinguir, un paisaje de agua, el jardín de la Rambleta, un jardín mediterráneo, un palmeral y un jardín pantalla que lo separa del Cementerio.

Parque de Marxalenes

Con una extensión de 80.000 metros cuadrados, el Parque de Marxalenes está ubicado entre las calles de San Pancracio, Luis Crumiere, Reus-Ruaya y La Estrella. Parte del parque está dedicado a escuela medioambiental. La arboleda del parque está organizada en paseos dedicados a cada uno de estos árboles: palmera, algarrobo, olivo, almer, roble, fresno, olmo, carrasca, chopo, pino y sauce.

Parque del Oeste

El jardín tiene actualmente una superficie de 43.750 metros cuadrados, tras la ampliación por los espacios contiguos junto a la avenida del Cid. Preside el jardín en su parte central, una explanada que sirve de auditorio de conciertos y otras actividades lúdicas. De esta explanada parten amplios caminos, bordeados cada uno de ellos de un tipo de árbol diferente, que hacen muy agradable su recorrido.

Parque lineal de Benimàmet

El Parque lineal de Benimàmet es una zona singular que ha resultado del soterramiento de las vías del tranvía a su paso por el núcleo urbano de esta población. Esta zona verde se extiende desde la estación de metro de Les Carolines a más allá de la estación de Benimàmet e incluye 850 metros de carril bici. Dentro de los más de 30.000 metros cuadrados de superficie ajardinada, hay plantados más de 500 árboles y alrededor de 7.300 arbustos y plantas de flor que se pueden disfrutar en un paseo de 1.200 metros lineales. El ajardinamiento se completa con 12.000 metros cuadrados de pradera mediterránea.

Parque Orriols

Este jardín de 32.470 metros cuadrados está ubicado junto al estadio del Levante UD en el barrio de Orriols y dispone de entradas por las cuatro calles que lo delimitan, entre ellas, Beata Genoveva Torres y Arquitecto Tolsa.

Parque urbano de Malilla

Se encuentra situado en la zona sur de la ciudad (Joaqum Benlloch s/n) y tiene una extensión de, aproximadamente 7 hectáreas (69.925,30 metros cuadrados). El jardín ocupa una antigua zona de huerta en la que se han cultivado toda clase de verduras hasta hace pocos años, de hecho, ha sido históricamente una de las zonas más prolíficas de la ciudad de Valencia en lo que a productos hortícolas se refiere.

Jardines históricos y parques urbanos

También se podrá pasear por lo Jardines del Real o Viveros (Distrito La Saidia) Entre las calles San Pio V y General Elio; Jardín de Ayora (Camins al Grau). Calle Justo y Pastor, 98 y Paseo de Blasco Ibáñez (Pla del Real) Avenida Blasco Ibáñez.