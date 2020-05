A los vecinos de la comarca de La Ribera (Valencia) les va a costar entender por qué algunos podrán visitar a sus familias y amigos a partir del lunes (siempre y cuando, según las previsiones, el Ministerio de Sanidad apruebe su paso a la Fase 1 de la desescalada) y otros, no.

La última petición de la Generalitat Valenciana al Gobierno central deja un curioso galimatías de divisiones y privilegios. La consellera del ramo, Ana Barceló, ha pedido por escrito al Ministerio que el Departamento de Salud de La Ribera sea el único que no disfrute, de momento, de una de las medidas de alivio más esperadas, el permiso para celebrar reuniones de hasta diez personas, tanto en la calle como en los domicilios. Barceló ha justificado su decisión en la “singularidad” de la zona, pero sin llegar a aclarar el por qué del agravio comparativo.

El Departamento de Salud de La Ribera atiende a una población de 259.476 habitantes. Desde que comenzó la pandemia ha registrado 498 casos por covid-19 y certificado 31 muertes por el mismo virus. Las tasas en ambos casos (191,70 y 11,90) están actualmente muy por debajo de las de otros departamentos en la misma Fase 0, como pueden ser el de Sagunto y el de Elche. Entonces, ¿por qué La Ribera? Fuentes sanitarias consultadas están convencidas de que el hospital de Alzira, capital de la comarca, es el origen del problema. Al parecer, en este centro no se han realizado suficientes pruebas PCR (uno de los parámetros que más ha tenido en cuenta el Ministerio a la hora de dar los salvoconductos a las regiones). También se ha perdido la trazabilidad de los contagios y el número de profesionales sanitarios contagiados es demasiado elevado. Con este currículum asistencial no extraña que la Generalitat quiera mantener en mayor control epidemiológico sobre la zona.

Además, se da el caso de que la división geográfica de la comarca de La Ribera no es la misma que la de su Departamento de Salud. Así pues, poblacione s vecinas como Villanueva de Castellón o Beneixida sí disfrutan de prerrogativas de movilidad, ya que su hospital de referencia no es el de Alzira (pese a ser su capital), sino el de la vecina Xàtiva, que ya se encuentra en Fase 1. Por lo tanto, a partir del lunes, vecinos de la misma comarca podrán, o no, quedar a comer con amigos o familias con las que no han tenido contacto en los últimos dos meses. Todo por criterios de división.

No es la primera vez que el hospital de Alzira es objeto de polémica. El 1 de abril de 2018, después de dos décadas con gestión privada a cargo del grupo Ribera Salud, el centro hospitalario regresó a manos públicas por orden de la entonces consellera de Sanidad, Carmen Montón, que persiguió el fin del “Modelo Alzira” hasta que dejó la vida pública.