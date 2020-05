Puig: “No vamos a pedir permiso para pasar de fase”

El hecho de que la Comunitat Valenciana acceda o no a la fase 2 de la desescalada el próximo viernes, no será una decisión exclusiva del Gobierno central, sino que la Generalitat valenciana podrá opinar y decidir. “Ya no se trata de pedir permiso para pasar de fase, estamos en el plano de la codecisión”, ha asegurado el presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, tras participar en la conferencia de presidentes autonómicos convocada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

“El problema que teníamos la semana pasada era que pensábamos que ya estábamos en condiciones de pasar de fase y no hubo codecisión”, ha señalado Puig. “Nos gustaría que toda la Comunitat pasara de fase la semana que viene, pero si no estamos en condiciones no lo haremos. Estamos en un espacio de codecisión y corresponsabilidad entre los dos Gobiernos".

Tras la decepción vivida la semana pasada al conocer que 14 de los 24 departamentos no avanzaban a la fase 1 de la desescalada, Ximo Puig no quiere generar falsas expectativas. “Presentaremos la solicitud para entrar a la fase 2, pero no quiero avanzar que vayamos a hacerlo. Vamos a trabajar con la máxima prudencia”.

Ni un paso atrás

En cuanto a la entrada mañana en fase 1 de toda la Comunitat Valenciana, Puig ha realizado un llamamiento a la “prevención” y la “prudencia” porque, ha advertido, “no podemos dar pasos atrás” y tenemos “la obligación moral de seguir adelante”.

Desde el punto de vista sanitario, ha señalado que a partir de mañana la Comunitat entrará en una nueva fase con “más libertad de movimiento, actividad social y posibilidades de reunión, que nos obliga a más protección, a más prevención y a más prudencia” porque, ha advertido, “cambiar de fase no significa cambiar de hábitos”.

Valencia será además la principal ciudad y, junto con Alicante y Elche, una de las más grandes de España en pasar a la fase 1, lo que a su juicio exige a la Comunitat “más responsabilidad en el proceso general de desescalada, porque no podemos volver a la parte más oscura del túnel y sería además un error imperdonable”.

Ha destacado que los valencianos han sido un pueblo hasta ahora “inmensamente responsable”, como indica un estudio reciente de movilidad de la Generalitat que asegura que el 92 % de la población de la Comunitat no se ha movido de su área de residencia en el confinamiento.

Ha lamentado el número de fallecidos por coronavirus, 1.384 según los últimos datos facilitados hoy por la Conselleria de Sanidad. “Demasiados y en ocasiones en unas circunstancias finales difíciles”, ha añadido, pero ha advertido de que esta cifra se habría multiplicado por 30 sin la responsabilidad individual de la ciudadanía.

Puig ha anunciado asimismo que el Gobierno valenciano es partidario de “flexibilizar” el número de personas que se permite que asistan a los velatorios en los tanatorios y a los cementerios por “una cuestión de humanidad”.

Mientras se avanza hacia la normalidad, se debe proteger a los trabajadores afectados por ERTE, de los que el 92 % ha cobrado ya su prestación y quedan 39.000 personas que la percibirán antes del miércoles, ha expuesto.

Puig ha recordado asimismo que esta semana se ha constituido en Les Corts la comisión para la reconstrucción de la Comunitat Valenciana, y “esto nos invita a una reflexión previa y a mirar lo que están haciendo los hospitales y su responsabilidad, sacrificio y visión colectiva”.

Los representantes públicos “no pueden ser menos”, ha advertido, y ha insistido en que la visión de los poderes públicos y sus representantes ha de ser más que nunca “profunda, amplía y transversal”.

“Esto no va de partidismos sino de salvar vidas y nuestro futuro”, ha insistido, y no verlo así sería a su juicio “un inmenso error” por lo que ha hecho un llamamiento a la voluntad de “acuerdo, de pacto, de entendimiento” entre todos los partidos políticos.