La Delegación del Gobierno muestra su preocupación por las concentraciones de La Alameda

La Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana ha mostrado su preocupación por las concentraciones que se vienen realizando frente al acuartelamiento de San Juan de Ribera, en la Alameda de Valencia.

Desde la pasada semana y casi de forma improvisada, grupos de ciudadanos se concentran frente a dicho cuartel, coincidiendo con la arriada de la bandera, para protestar contra la política del Gobierno central frente a la pandemia de coronavirus, de un modo similar a las concentraciones que se están produciendo en el barrio de Salamanca de la capital española.

Fuentes de la Delegación han mostrado su preocupación por que en algunos momentos, y dada la concentración de gente, pueden no guardarse las distancias de seguridad, por lo que desde la Delegación se muestran cautos ante el riesgo que no guardar el distanciamiento puede suponer tanto para los propios manifestantes como para el resto de ciudadanos y para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que controlan dichas concentraciones.

La Delegación del Gobierno, que hasta la fecha no había manifestado nada respecto de estas concentraciones al coincidir con la arriada de la bandera y no considerarse como una manifestación al uso, da ahora este toque de atención y recuerda que hay que mantener las distancias. Desde este organismo no se tiene constancia de la comunicación de dichas concentraciones por parte de ningún colectivo, y, de momento, recuerdan que se deben guardar las distancias de seguridad.