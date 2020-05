“¡Volvemos a Benidorm!”: Bienvenido Mister “Guiri”

La frase que ha pronunciado el presidente del gobierno en su comparecencia desde La Moncloa para anunciar la bienvenida al turismo a partir de julio ha sido profética: “España os espera”. Inmediatamente los rotativos de Reino Unido comenzaban a titular acerca de que nuestro país se abría tímidamente a la vuelta de los turistas británicos a nuestras costas, playas, islas, bares y discotecas. ¿"Vuelta a Benidorm en julio?", se preguntaba el "Daily Mail.

Y eso que desde Benidorm ya iban desescalando a su ritmo, porque esta semana los británicos que se encontraban en la localidad alicantina recibieron con alegría el anuncio del alcalde , Toni Pérez, por el que los bares, pubs y restaurantes pueden abrir ahora hasta la 1 de la madrugada debido al “buen comportamiento” de las 1.100 empresas del sector. Al encontrarse en fase 1, los locales pueden abrir el 50 por ciento de sus terrazas y el lunes se podrían haber incorporado por pleno derecho a la fase 2 de la desescalada, aunque la Generalitat ha decidido no solicitar este avance debido a un ligero avance de infecciones por coronavirus.

A pesar de todo esto, los hosteleros de Benidorm han encontrado en una profesora de Oxford, Sunetra Gupta, su mayor aliada. El departamento de turismo del municipio citó esta semana un informe de tendencias de verano de la empresa Trivago que muestra que España encabeza la lista de vacaciones más populares para julio y agosto, a pesar de la pandemia, y que Benidorm sigue siendo la mejor opción de resort para los turistas del Reino Unido, con sus más de 1,5 millones de turistas anuales. Gupta, profesora de Epidemiología Teórica de la Universidad de Oxford le explicó al medio Unherd.com que existe una “fuerte probabilidad” de que el sector pueda abrir sin temor a sufrir un pico de contagios.

El doble de gastos

Tras la invitación tácita de Pedro Sánchez, los medios británicos aplauden la medida y hablan de “esperanza” para sus ciudadanos, que ya pensaben que no podrían deleitarse en nuestras costas este verano. “The Sun” traduce la experiencia, con un confinamiento de ida y otro de vuelta, como que las vacaciones españolas de los ciudadanos británicos durarían al menos cinco semanas entre tantas medidas sanitarias. Pero siguen preocupados porque Reino Unido sigue proihibiendo los vuelos no esenciales hasta nuevo aviso. Eso sí, los turistas que arriben a las costas valencianas podrían ver cómo sus vacaciones podrían duplicar sus precios “aumentando hasta 1.000 libras por cabeza para que las aerolíneas y los hoteles gestionen el distanciamiento social”, según Glasgow Live. Robert Clare, habitual de Benidorm le explicó a euroweeklynews.com que “aquí está mi problema, mi esposa y yo gastamos un promedio de 2,000 libras por 10 días en Benidorm, generalmente dos veces al año. Ahora, por mucho que amamos a Benidorm y hemos estado yendo por más años de los que me gustaría divulgar, jaja, duplicar el precio no hace nada excepto retrasarnos a volver ”.

Aún así el efecto llamada ya está lanzado y todos están encantados. Así Irving Ribot, director del Hotel Rosamar en Benidorm declaró a la BBC que a pesar de lo desangelado de las plazas hoteleras actualmente, “estoy seguro de que con las medidas implementadas vamos a estar listos y el verano será mejor que nunca”. De momento los turistas ya están apuntando los requerimientos en cada destino turístico y el “Daily Mail” les ayuda con pistas: “El resort de Fuengirola en la Costa del Sol ha dicho que usará inteligencia artificial para controlar los números. Las autoridades de Lloret de Mar en la Costa Brava han dicho que tienen la intención de poner diferentes grupos de edad en diferentes áreas de sus playas”. Todo está preparado, e incluso hoy hemos sabido que que los ministros del gobierno quieren que Gran Bretaña establezca “puentes aéreos” y “corredores marítimos para los puntos calientes de vacaciones en España, Italia y Grecia”.