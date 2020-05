Bonig dice que Puig ha dado los datos de Covid por municipios por la queja del PP

La presidenta del Partido Popular de la Comunitat Valenciana, Isabel Bonig, ha afirmado hoy que si ayer la Generalitat hizo públicos los datos de incidencia del Covid19 por municipios en la Comunitat valenciana “es gracias a la queja que hace 15 días puso el PPCV ante el Síndic de Greuges”.

Bonig se ha pronunciado así en una entrevista radiofónica en Intereconomía. La presidenta del PPCV ha recordado que firmó el escrito ante el Síndic de Greuges “porque los alcaldes se quejaban de que no tenían información por parte de la Generalitat y se trata de información muy valiosa para atajar la pandemia”. “No han publicado los datos en un ejercicio de transparencia, sino por una queja del PPCV”, ha indicado.

La presidenta del PPCV se ha referido también a la comisión por la reconstrucción de la Comunitat Valenciana. “Llegamos a un acuerdo de constituirla en Les Corts porque entendíamos que era el lugar idóneo porque allí se representa a todos los valencianos”, ha señalado. Bonig ha reiterado la postura de mano tendida del PPCV al presidente, pero ha criticado que no reciban esa lealtad “en igual medida”. “Lo difícil es aunar voluntades y se ha demostrado que el Botànic no quiere hacerlo al vetar a todos los comparecientes, entre ellos a las víctimas de la enfermedad, y los informes planteados por el PPCV”, ha indicado.

La presidenta del PPCV ha instado a Puig a “hacer menos anuncios y cumplir más acciones” para reactivar la Comunitat Valenciana. “Hace unas semanas pregunté a Puig si tenía un plan de desescalada y me dijo que no, que tenía algunas ideas. El presidente debería tener un paquete de medidas de reactivación económica, de hostelería y de industria. En cambio lo que vemos es que hay mucha improvisación y se ha hecho mucho daño al turismo. Pido prudencia y responsabilidad, menos anuncios y más gestión. Puig lleva anunciando ayudas desde el 8 de abril, las saca el 8 de mayo, pero aún no tiene las bases y como pronto las pagará en agosto. Ha quitado dinero de ayudas a la mejora de la competitividad de las empresas”, ha criticado.

Por otro lado, la presidenta del PPCV se ha manifestado sobre el reparto de los 16.000 millones de euros para las comunidades autónomas. “Queremos que los 16.000 millones se repartan en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera y con algunos criterios como la población y el déficit de financiación que tienen las comunidades autónomas. Los criterios deben estar fijados de forma clara”, ha señalado. Por último, ha añadido que no es “comprensible” que Compromís “se haya plegado en Les Corts y no haya aprobado ese reparto por población que planteó el PPCV esta semana y que es el mismo que pedía su diputado Baldoví en el Congreso”.