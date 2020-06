Les Corts propondrán subvencionar hasta el 50 por ciento del alojamiento vacacional de los sanitarios

Les Corts Valencianes debatirán la próxima semana en la Comisión de Industria y Turismo una propuesta de Ciudadanos en la que pide al Consell que subvenciones hasta el 50 por ciento el gasto del personal sanitario que decida pasar sus vacaciones en la Comunitat Valenciana. Esta propuesta ha sido ya trabajada por la formación de Toni Cantó con los representantes del sector hotelero, concretamente con Hosbec, que la ha recibido con muy buenos ojos e incluso se ha ofrecido para asumir casi la totalidad de ese descuento. Ha explicado que “mucha de la ayuda que van a requerir no tiene que ver con el dinero, sino con la posibilidad de que la Generalitat se ocupe de comunicar estos descuentos de una forma efectiva en toda España”.

Cantó ha explicado, tras la Junta de Síndics, que contaba con el apoyo de los grupos del Botànic, y que de hecho, se había acordado ya adelantar la propuesta en el calendario para que no se debatiera en julio, como estaba previsto, sino antes de las vacaciones, y de este modo, se debatirá la próxima semana.

Por su parte, el síndic socialista, Manolo Mata, ha propuesto ampliar la iniciativa a los cámpings y a los apartamentos turísticos, y que en ella se exija al Gobierno los recursos del Imserso previstos para la Comunitat y que no se han gastado, al suspenderse el programa por la pandemia de coronavirus.

Por otra parte, Cantó ha asegurado que la comisión de investigación que propone su grupo sobre la gestión de las residencias durante la crisis del coronavirus podría salir adelante, no en este pleno sino en el siguiente, como comisión de estudio. Esta es la conclusión que ha extraído, según ha dicho, tras hablar con “algún grupo del tripartito”, y ha asegurado que si ese es el único problema para que salga adelante, desde Ciudadanos no podrán “peros”, pues lo que pretenden es que se sepa lo que ha ocurrido para que no vuelva a pasar en el futuro. Cantó también ha señalado que en el diseño de dicha comisión, su grupo tiene en mente citar tanto a la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, como al vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias.

Manolo Mata, quien ha señalado que él no ha hablado de esta cuestión con Ciudadanos, ha manifestado que casi todas las comisiones de estudio se suelen aprobar en Les Corts pues “suelen ser de valoración y mejora de lo que hay”.

La síndica de Unides Podem, Naiara Davó, con quien tampoco ha hablado Ciudadanos y no conoce en profundidad la propuesta, se ha mostrado partidaria de estudiar qué ha pasado en las residencias, así como “el impacto y lo que ha supuesto la privatización” de gran parte de este sector a la hora de hacer frente a la pandemia, y ha dicho que, llegado el caso, ni la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, ni el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, tendrían problema en dar cuenta de su gestión, pues siempre lo han hecho.

Por su parte, el PP ha dado cuenta de la negativa esta vez de la Conselleria de Economía de facilitarle la documentación que tiene que ver “con los hermanos del señor Puig y con los socios de los hermanos”. La diputada Eva Ortiz se ha preguntado “quién va a ser más terco, si el gobierno en negar al información, o el grupo popular y mi persona en solicitarla” y ha explicado que Economía investiga la denuncia de la televisión pública valenciana por un posible pacto de precios en una licitación de más de 300.000 euros de la cadena A Punt en marzo de 2019. A dicha licitación concurrieron tanto los hermanos del presidnete Puig como los socios de estos. Según Ortiz, la Conselleria de Economía reconoce que hay un expediente abierto, que se está ejerciendo la potestad sancionadora y que hay conductas que podrían merecer reproche penal". Además, Ortiz ha recordado que ayer mismo, el TSJ dio la razón a la diputada en la negativa, esta vez de la Agencia Antifraude, a facilitar documentación similar.

Sobre este último aspecto, el síndico socialista, Manuel Mata, ha opinado que se pierde la confidencialidad de los denunciantes, que es la base de la confianza en la Agencia Antifraude, y que, en su opinión, “el TSJ ha creído que Antifraude es otro órgano administrativo más”.

El PP también ha pedido en la Junta de Síndics, que con la entrada de la Comunitat en la fase 3, prevista para el próximo lunes, se estudie la posibilidad de ampliar los plenos y las comisiones de Les Corts, algo que ha apoyado también la síndica de Vox, Ana Vega. Además, los populares también pedirán la creación de una comisión de investigación sobre los ordenadores comprados aparentemente sin contrato y que aparecieron en la Conselleria de Sanidad antes de la pandemia.

Vega (Vox) se ha felicitado porque parece ser que la próxima semana las comisiones serán presenciales cinco días a la semana, más dos de forma mixta. Su grupo también ha pedido la reforma del artículo 135 del Reglamento de Les Corts para mover partidas presupuestarias de unas consellerias a otra: “hubieramos podido destinar fondos de gasto superfluo a sanidad y a economía”.

Fran Ferri, de Compromís, ha anunciado que su grupo pedirá una comisión de estudio sobre la discapacidad