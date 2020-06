La fase final de la ACB arranca en Valencia:“Hace dos meses decían que era una locura"

La ciudad de Valencia ha dado este martes la bienvenida a la fase final de la Liga Endesa que arrancará este miércoles en La Fonteta. El presidente de presidente de la Liga ACB , Antonio Martín, ha agradecido a las instituciones valencianas y al mecenazgo de Juan Roig, presidente del Valencia Basket, y al propio club “todo lo que se ha hecho para que esto, que hace dos meses era tildado de locura, haya sido posible”.

“Ha sido mucho trabajo y esfuerzo de muchísima gente. Si no hubiéramos trabajado de esta forma combinada, nada hubiera sido posible. Para mí, ya es una victoria que celebrar”, ha señalado Martín que agradeció la acogida y pidió “perdón” a los aficionados por tener que jugar a puerta cerrada por la crisis del coronavirus.“Aunque no sea culpa directa nuestra, en un evento de esta magnitud y en un marco como este, no poder contar con la afición por motivos de causa de fuerza mayor a todos nos entristece. En el baloncesto, el sexto jugador es vital y para ellos hacemos todo esto”.

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, agradeció la elección de Valencia “porque había ocho candidaturas muy potentes y porque no es fácil salirse de los escenarios habituales y, digámoslo claro, a las periferias nos cuesta alguna dificultad esa toma de decisión”.“Ha sido una decisión valiente y adecuada que viene a dar respuesta este esfuerzo de esta sociedad por el baloncesto”, señaló el presidente, que agradeció el trabajo del Valencia Basket y el “planteamiento generoso” de Juan Roig.

Además, el alcalde Joan Ribó agradeció también “la confianza depositada en esta ciudad ante una cita histórica, este gran reto no sería posible sin el gran esfuerzo y la gran apuesta por el baloncesto que supone en nuestro país Valencia Basket”.

“La Fase Final no podrá llevarse a cabo con el aliento de la grada, pero sí con el empuje de una ciudad que apuesta por el deporte en general y el baloncesto en particular. Desde miles de hogares de Valencia, conformaremos la grada más multitudinaria que jamás habríamos podido imaginar para esta Fase Final”.

La presentación, cerrada a los medios de comunicación, se ha realizado en L’Oceanogràfic, el acuario de la Ciutat de Les Arts i les Ciències, que se abre estos días para que los jugadores de los distintos equipos tengan un lugar de esparcimiento fuera de los hoteles en los que están recluidos por el estricto protocolo sanitario que se ha establecido.