El candidato “fake” del PP que aspiraba a presidir el partido en Valencia

Ya es tradición en el PP. Aunque haya un candidato que tenga seguro arrasar en un congreso, siempre hay un aspirante que da algo de vidilla al proceso.

María José Catalá será la única candidata a presidir el PP de la ciudad de Valencia . Presentó más de 600 avales recogidos, “cien al día” remarcaban desde su equipo. El aspirante a rival, Jesús Crespo. Un abogado valenciano apadrinado por el ex alcalde de Paterna, Lorenzo Agustí, que logró formalizar su candidatura reuniendo 45 avales, el número mínimo exigido por los estatutos populares.

Ayer el Comité de Organización del Congreso confirmó lo previsible. Todos los apoyos no eran válidos. Casi la mitad eran nulos. Para empezar, había avales de personas que se habían dado de baja del partido, otros que no estaban al corriente de sus cuotas y hasta otros tantos que no estaban afiliados en la ciudad de Valencia y, por tanto, no pueden votar. Es más, ni siquiera el propio Crespo se había molestado en cambiar la suya a Valencia y continúa adscrito a Paterna, según confirmaron fuentes populares.

El abogado trató incluso de poner al corriente de las cuotas a los morosos que figuraban en su lista e hizo un ingreso de 1.800 euros.

En el partido se preguntan qué ha impulsado a Crespo a presentar una candidatura sin solvencia que, además, venía apoyada por cargos de la época del ex presidente de la Generalitat, Francisco Camps. Es más, siguiendo el manual del candidato sin posibilidades de ganar, están seguros de que impugnará la decisión del COC.

El final, que también está escrito, es que todo esto quedará en nada y María José Catalá será la próxima presidenta del PP de Valencia.