Ecologistas en Acción dice que si no se detiene el cambio climático vendrán pandemias peores

La coordinadora de Ecologistes en Acció en la Comunitat Valenciana, María Vicente, ha advertido este lunes que “por dura que sea, la actual pandemia del coronavirus sólo será un aperitivo de lo que vendrá si no reaccionamos con determinación ante el cambio climático”, y ha insistido en que “no estamos haciendo caso al enorme consenso científico sobre este asunto”.

Vicente ha realizado estas declaraciones durante su comparecencia ante la comisión de Les Corts sobre la reconstrucción social, económica y sanitaria de la Comunitat Valenciana tras la pandemia por coronavirus.

“Si hemos hecho caso a la ciencia, y con mucho esfuerzo y sufrimiento hemos sido capaces de reducir los contagios, no la podemos ignorar cuando nos habla de la gravedad del cambio climático y la pérdida de biodiversidad. Hay un consenso apabullante sobre este asunto y sus preocupantes consecuencias. La zoonosis aumenta por la destrucción de la biodiversidad, un 70 por ciento de las enfermedades emergentes tiene este origen, como el SIDA, el ébola, el SARS, gripe aviar, gripe porcina y ahora la COVID-19”.

Asimismo, ha insistido en que "no podemos atajar la emergencia ecológica haciendo caso omiso de todo aquello que la ha provocado. Consumimos recursos que necesitan 1,7 planetas para producirse o renovarse, es decir, que crecemos a costa de vaciar la despensa".

"Hay muchos sectores económicos que abogan por acelerar las dinámicas que nos han llevado a la crisis ecológica y presionan para lograr una desregularización medioambiental. Algunas comunidades, como Andalucía, rebajan los requisitos y salvaguardas medioambientales, y todo ello en un contexto en el que la Administración tiene ya muy poca capacidad de control. Hay que rechazar esa relajación de exigencias. Los fondos públicos se han de utilizar para proteger a las personas e invertir en cambios estructurales para afrontar la emergencia climática".

A su juicio, "el medio ambiente y la sostenibilidad son la solución, no el problema o un freno para la economía. No hay disyuntiva entre medio ambiente y economía, sino entre tener un planeta habitable o no".

En respuesta a las intervenciones de los diputados, María Vicente ha señalado que "la transformación verde genera empleo que, en buena medida, no es deslocalizable", y se ha referido a sectores como el de las energías renovables, la agricultura o la ganadería ecológica, la rehabilitación de edificios o el reciclaje de residuos.

"Por supuesto que son las empresas las que generan empleo, y es cierto también que la burocracia nos come. Ecologistas en Acción está en contra de la agilización de trámites burocráticos sin control, porque ahora mismo la Comunitat no controla a las grandes empresas con derecho de emisiones. Debería supervisar 100 al año y apenas llega a 20, no se hacen las cosas bien".

A continuación ha comparecido ante esta comisión Alberto Martínez, representante de la Asociación por la Tasación de las Transacciones financieras y por la Acción Ciudadana (ATTAC), quien ha insistido en la necesidad de rechazar la reconstrucción de la "vieja economía" para apostar por "otro tipo de relaciones sociales, en las que el centro sean las personas, no una economía que nutre la deuda, promueve la exclusión social y sólo piensa en la gente como consumidores, sin otro objetivo que el crecimiento al precio que sea".

En este sentido, ha explicado que su organización defiende, entre otras consideraciones, una banca pública fuerte y desarrollada, los permisos de residencia para los inmigrantes indocumentados, la renta básica de inclusión o las tasas turísticas, todo ello en el camino de una “salida ecológica de la actual crisis”.