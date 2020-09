CCOO-PV pide un mecanismo para cubrir las bajas de urgencia por covid de los docentes

La valoración positiva sobre la regulación del comienzo de curso para comenzar el curso es positiva. El secretario general de CCOO-PV en la Comunitat Valenciana, Arturo León, ha asegurado que la Generalitat ha realizado un esfuerzo importante tanto en la bajada de las ratios, como en la contratación de profesores.

No obstante, la secretaria general de la Federación de Enseñanza de este sindicato, Xelo Valls, reclama a la Conselleria de Educación un mecanismo para regular las bajas de urgencia producidas por las cuarentenas a las que pueden verse sometidos los profesores debido a la covid. «Se requiere de agilidad y hay que hablarlo esta misma semana».

Además, propuso revisar los currículos «excesivamente extensos y academicistas» para que se incluyan materias que tengan que ver con la situación vivida, así como formación en materia de prevención de crisis sanitarias como la actual. “Es más importante educar para saber cómo afrontar estas situaciones que conocer los nombres de los ríos de España”.

A su juicio, el profesorado, fundamentalmente de Secundaria está angustiado por no poder abordarlo en la situación de presencialidad parcial prevista para la mayoría de niveles, lo que genera “una situación que no es deseable”.

“Simulacros covid”

CCOO PV ha defendido que el primer objetivo para la vuelta al cole es la seguridad sanitaria y ha propuesto que en los primeros días de clase se ofrezcan jornadas y talleres educativos como una especie de “simulacros de Covid” para que todos sepan cómo se tiene que actuar en caso de contagio.

Así mismo, proponen crear un registro de movilidad en los centros educativos que ayude al rastreo y trazabilidad de los contagios.