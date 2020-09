Bonig dice que el Botànic incumple el pacto de reconstrucción al subir los impuestos

La Síndica del Grupo Popular en les Corts, Isabel Bonig, ha afirmado hoy que el Gobierno del Botànic “incumple el Pacto de Reconstrucción y castiga a los valencianos y a las empresas al introducir más impuestos”.

Bonig se ha pronunciado así al término de la reunión de la Junta de Síndics, donde se ha ordenado la agrupación de las propuestas de resolución del Debate de Política General, que serán debatidas mañana.

La portavoz popular se ha referido a la propuesta presentada por el Botànic en la que se contempla la introducción de nuevos impuestos y ha afirmado que el presidente Puig “no tiene credibilidad”. “En 2015 Puig decía que eliminaría las secretarías autonómicas de la Generalitat y hace unos días se anunciaba que el Botànic aparcaba la subida de impuestos, cuando ahora hacen lo contrario. Son dos ejemplos más de ximoanuncios que luego no se han cumplido”, ha señalado.

Bonig ha anunciado que el PPCV votará en contra de una subida impositiva y ha subrayado la incoherencia “de aplicar más impuestos a los ciudadanos y a las empresas cuando la administración de Puig no ha hecho ningún sacrificio. Van a subir la fiscalidad verde y el IRPF, mientras desde el PPCV hemos propuesto reducir un 7 por ciento el IRPF a los valencianos que cobran menos de 35.000 euros al año. No es justicia botánica ni social y así no se puede funcionar. Ni siquiera las empresa pueden planificar el año y hacer sus cuentas”.

Por parte del GPP, Bonig ha explicado que ha presentado once propuestas de resolución, que ponen el acento en las medidas sanitarias, económicas, sociales y educativas. Así, ha explicado que se incluye la petición de test Covid masivos, la implantación de la enfermera escolar, el apoyo a los MIR y la urgencia de un acuerdo con ellos, no subir los impuestos o un plan de turismo específico. Además se incluyen reivindicaciones como la exigencia al Gobierno de España de cambiar el modelo de financiación o el refuerzo de los juzgados.

La Síndica del GPP ha explicado que llevará al próximo pleno la Proposición No de Ley sobre la implantación de la enfermera escolar en los centros educativos. Bonig ha señalado que es necesaria “para controlar y hacer seguimiento del Covid en los centros, y ya se ha implantado en otras CCAA”. “Supondría un coste de 59 millones de euros, que saldrían de los 214 millones que el Gobierno de España ha dado a la Generalitat para incrementar el presupuesto de medidas Covid en los centros”.

Por otro lado, Bonig ha anunciado que ayer el grupo popular solicitó una relación de los 410 proyectos anunciados por Puig y que fía a recibir 21.000 millones de euros de la UE. “Queremos saber si hay cofinanciación de la Generalitat, cómo se van a gestionar los fondos y si sabe ya Puig cuánto va a destinar a los valencianos Sánchez”.

Por último, la dirigente popular ha lamentado la actitud del Botànic, ayer en el debate. “Hubo manifestaciones de los MIR y del comité de huelga del hospital de Torrevieja, que pedían una reunión y que se les escuche, pero Puig y Oltra, que siempre presumen de diálogo, no tuvieron la valentía de pasar por donde estaban y atenderlos”. “Dice mucho de una izquierda que sabe muy bien hacer oposición pero no sabe gobernar, solo hacer propaganda”, ha concluido.