Los concertados denuncian que Educación no confina aulas pese a confirmarse positivos

La Conselleria de Sanidad da por buenos los protocolos existentes , así lo aseguraba su titular, Ana Barceló, hace apenas unos días descartando su revisión. Sin embargo, entre los profesores se pone en duda que estos sean seguros si se produce, por ejemplo, un retraso excesivo en la práctica de las PCR a un alumno que tiene síntomas o que ha estado en contacto con un positivo.

Desde FSIE, el sindicato mayoritaria en la enseñanza concertada, denuncian que en muchas ocasiones las PCR se realizan cuando un alumno lleva varios días en casa. El protocolo marca que si no ha pasado las últimas 48 horas en clase no es necesario confinar el aula. «Si no se agilizan los protocolos de actuación no se puede acotar el brote. Hay casos en los que la PCR llega después de que se haya terminado el confinamiento decretado en el aula».

FSIE ha elaborado una encuesta entre docentes de 155 centros educativos en la que el 55 por ciento de los docentes manifiesta que el centro ha tenido dificultades para cubrir las bajas de sus compañeros, debido, en muchos casos al tiempo que debe esperar el centro para que la Conselleria cubra el pago del sustituto al centro.

Se trata de una cuestión que también denunciaron varios sindicatos que participaron en la Mesa Sectorial celebrada ayer.

STEPV exigió a la Conselleria que actúe inmediatamente para reforzar las medidas de seguridad de los centros educativos que «están al límite por la cantidad bajas, tanto de profesores como de alumnos que día tras día se incrementa».

Las bajas, ocultas

En este entido, ANPE denunció que los Comités de Seguridad y Salud aún no han recibido el número de bajas registradas a lao largo del curso. «Seguimos sin datos sobre la incidencia de la covid en las plantillas».

Otra de las reivindicaciones planteadas fue la instalación de purificadores de aire y filtros HEPA en las aulas.

En los concertados, solo el 17 por ciento de los colegios disponen de estos aparatos y en algunos casos, los han costeado ellos mismos.

CSIF instó a la Conselleria de Educación a que aplique el mandato del Comité de Seguridad e instale estos sistemas para garantizar la seguridad en las aulas. Igualmente, pidió reforzar los sistemas de climatización para garantizar que alumnado y personal docente estén en los centros a temperaturas de entre 17 y 27 grados, como marca la normativa de prevención.