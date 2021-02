Un ajuste de cuentas, móvil del asesinato de un hombre en Favara (Valencia): “Estaba lleno de agujeros”

La Guardia civil continúa con la búsqueda de los autores del asesinato a tiros de un hombre en un polígono industrial de Favara (Valencia). La primera hipótesis apunta a que se debe a un ajuste de cuentas por tráfico de drogas.

El cuerpo fue encontrado por una mujer que se acercó a auxiliar a un hombre que vio echado en el suelo. “Pensé que se había desmayado o que estaba borracho”, ha relatado a À Punt. Sin embargo, cuando se acercó vio que estaba empapado en sangre. “Estaba lleno de agujeros”.

Fuentes de la investigación han confirmado había recibido cinco disparos, aunque en total se han encontrado ocho casquillos de bala.

Una pareja vecina de la zona han relatado a Efe como el padre de uno de ellos, al que iban a trasladar a Cullera, ha escuchado los disparos pero han creído que se trataba de cohetes o de una traca.

Sin embargo, tras coger el coche y pasar justo por la zona del crimen bajaron a socorrer al hombre y vieron el cuerpo de la víctima llena de tiros. ”Me he asustado mucho”, ha asegurado a Efe, y ha relatado como el cuerpo se encontraba detrás de un coche que estaba cerrado pero con el motor en marcha.

Su pareja ha explicado que se han quedado en el lugar hasta que ha llegado la Guardia Civil y la Policía, y ha señalado que no le sonaba de nada el vehículo y tampoco la víctima, que cree que no era de la zona, aunque al llevar puesta la mascarilla no se le vía bien la cara. El fallecido tenía unos 40 años y, según ha relatado À Punt, tenía antecedentes policiales.

La Guardia Civil continúa con la búsqueda de los autores de este crimen que huyeron a toda velocidad por la AP-7.