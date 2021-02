El equipo de Gobierno municipal pide una investigación de la actuación policial en la manifestación, pero rechaza apoyar a Hasél

Los portavoces del equipo de gobierno municipal, Sandra Gómez (PSPV) y Sergi Campillo (Compromís) han coincidido en que es conveniente que se realice una investigación en el seno de la Policía Nacional para determinar si algunos agentes hicieron uso indiscriminado de la violencia en la tarde de ayer durante la manifestación de apoyo al rapero y delincuente reincidente Pablo Hasél. Campillo, desde cuya formación política se recriminó duramente la intervención policial, explicó que “no estamos hablando de la letra de Pablo Hassel, que algunas yo rechazo totalmente, estamos hablando de si queremos parecernos a Suecia o a Marruecos. Las fuerzas han de tener contención” y añadió que “cualquier grupúsculo violento que quema contenedores tiene nuestra más rotunda condena”.

Por su parte, desde el PSPV, Sandra Gómez ha dicho que “hay imágenes que se han hecho públicas ayer que ni comprendemos ni admitimos. Se debe de abrir una investigación dentro del seno de la Policía para determinar por qué algunas actuaciones policiales han sido desproporcionadas y no han ayudado a calmar la situación”. Pero acto seguido ha mostrado su “rechazo a las personas que no respetan la causa de una marcha pacíficas y van a reventarlas, porque no hacen ningún favor a las personas que se manifiestan, y distorsionan y crispan y alteran el ejercicio de un derecho fundamental. Mi más profunda condena a los que ayer tuvieron comportamientos violentos y que perjudicaron a los que quisieron manifestarse pacíficamente”.

Gómez ha añadido que “deberíamos abrir debates sobre la penalización en nuestro Código Penal. Pablo Hasél no es ni mi referente, ni un santo, ni un mártir. Ni es mi ejemplo a seguir en la defensa del derecho a la libertad de expresión. Una cosa es que se estudie despenalizar algunas costas y otra cosa es carta banca a expresiones que dañen la convivencia” y ha pedido “que los ánimos se sosieguen”.

Reprobación de Joan Ribó

Por su parte, desde el PP, su portavoz, María José Catalá, ha exigido hoy al acalde Ribó que rectifique sus declaraciones “infaustas” sobre la Policía y que condene los actos violentos que ayer noche se produjeron en la calles de Valencia en la manifestación en apoyo del rapero Pablo Hasél. Catalá ha anunciado que el PP ha presentado una moción al Pleno del próximo 25 de febrero en la que solicita que todos los partidos políticos con representación en el Ayuntamiento “condenen sin paliativos los actos violentos que han provocado grupos de manifestantes en diferentes ciudades, entre ellas Valencia, durante las protestas convocadas para exigir la libertad del delincuente Pablo Hasél”.

Una actuació desproporcionada de la policia nacional no augmenta la seguretat. Augmenta la crispació social de forma gratuïta — Joan Ribó (@joanribo) February 18, 2021

La portavoz popular ha anunciado que pedirá la reprobación del alcalde Ribó. “porque pensamos que quienes están en las instituciones no pueden estar dentro y fuera del sistema, eso es de una esquizofrenia política absoluta, no se puede ser antisistema estando dentro de las instituciones”. En esta línea, ha considerado “injustificable estar al lado de los violentos y “dar la espalda” a las Fuerzas y Cuerpos del Estado”.

Asimismo, los populares también piden en su iniciativa plenaria la reprobación del alcalde de Valencia por sus críticas a la Policía Nacional. “Con sus declaraciones ayer Ribó, en lugar de defender el trabajo de la Policía en defensa de los derechos democráticos de todos los ciudadanos, dio pábulo a los intolerantes y violentos que ayer quemaron y destrozaron contenedores y mobiliario urbano”, ha lamentado Catalá. La moción del PP pide también instar a todas las formaciones políticas con representación en este hemiciclo a mostrar su apoyo y respaldar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Estado como garantes de la seguridad pública de nuestro país.

Igualmente, los populares proponen condenar todo tipo de manifestación que incite al odio o a la violencia como las letras de las canciones del rapero Hasél en las que se enaltece a organizaciones terroristas como ETA, el Grapo, Terra Lliure o AlQaeda.

Del mismo modo, el texto que el PP propone para que sea apoyado por todos los Grupos políticos pide que el Consistorio muestre el rechazo a las peticiones de indultos para personas condenadas por enaltecimiento de terrorismo y que se respeten las sentencias judiciales y la separación de poderes de nuestro país.

Por último, la moción incluye una petición para que el Ayuntamiento reitere el su compromiso con la calidad democrática de este país y con los valores que propugna nuestro Estado social y democrático de Derecho