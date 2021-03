La consellera de Sanitat, Ana Barceló, ha trasladado al alcalde de Valencia, Joan Ribó que «el virus sigue aquí, que no podemos relajarnos y que hay que ser muy estrictos con las restricciones».

Barceló ha trasmitido al Ayuntamiento su preocupación por la celebración de las «no Fallas» y por la posibilidad de una «trasmisión» que «haría retroceder en las medidas restrictivas que ahora mismo están implantadas», en alusión a la reciente apertura de las terrazas de los bares y la ampliación del horario comercial.

Barceló y su equipo se han reunido hoy con el alcalde de Valencia y diversos concejales en la comisión mixta del seguimiento de la pandemia.

La consellera ha mostrado su confianza en que la ciudadanía cumplirá las medidas y ha mostrado su comprensión porque dijo que eran «unas momentos muy entrañables para todos los valencianos», pero repitió que no se podían celebrar las que, subrayó, eran las «no Fallas».

Barceló ha agradecido al alcalde la cesión de locales municipales para la campaña de vacunación masiva y ha dicho que se estudiaría la necesidad. También ha aceptado la posibilidad de utilizar los casales de las fallas, pero para tareas administrativas relativas a la vacunación.

Por su parte, Ribó ha explicado que el Ayuntamiento estudia que los días festivos del 16 a 18 de marzo “se puedan trasladar a alguna otra fecha”.

Según Ribó, la situación en Valencia es “claramente mejor que en los últimos quince días pero, a la vez”, presenta “aún una situación muy complicada” y debe mantenerse “una tensión y un mantenimiento de las normas de una forma clara”.

Un “proceso de relajación”, según Ribó, podría llevarnos a “una cuarta ola, que sería muy negativa” y por eso, ha añadido, piden “el máximo de prudencia y que se haga un proceso muy paulatino de desescalada. Entendemos que eso beneficiará a la seguridad sanitaria de todas las personas y también beneficiará a la economía”.

Ribó ha hecho un llamamiento a los ciudadanos para que respeten las normas vigentes y ha recordado que el jueves está convocada la reunión del Consejo Escolar, donde se tomará una decisión sobre si son festivos o lectivos los días 16, 17 y 18, aunque desde Conselleria, ha aclarado, “piden que sería conveniente, de alguna manera, que no hubiera tres días de vacaciones, de no clase en la semana fallera”.

”Es un tema que se plantea y es una decisión que, en definitiva, debe tomar el Consejo Escolar”, ha dicho Ribó, quien ha añadido: “Estamos estudiando alguna solución alternativa que, de alguna forma y respetando siempre estos tres días, se puedan trasladar a alguna otra fecha, pero en estos momentos no puedo concretar” más.

Respecto a la decisión de las universidades valencianas de que esos días sean festivos, 16, 17 y 18 en el caso de la Universitat de València y 17 y 18 de la Politècnica, Ribó ha pedido a toda la comunidad académica que “si no hay Fallas, haya una actividad universitaria normal. Sería bueno que, de la misma manera que lo pedimos para los colegios, entendieran que es mejor que en esa semana, si no hay Fallas, no hay mucho sentido que haya fiesta, pero eso no es competencia mía, sino de la autonomía universitaria y del rector o rectora”, ha dicho.

Castillos en Fallas

Por otra parte, Sanitat ha visto con buenos ojos la posibilidad de que se celebren castillos de fuegos artificiales por varios puntos de la ciudad de Valencia en la noche del 18 de marzo (Nit del Foc) o en la de San José, el 19 (Nit de la Cremá), como había solicitado la asociación de pirotécnicos Piroval y ha trasladado el Ayuntamiento a las autoridades sanitarias.

«Una vez que Sanidad ha dado el visto bueno al castillo desde diversos puntos de la ciudad, hay que concretarlo todo técnicamente», apuntaron desde el Ayuntamiento. Por eso, está prevista una próxima reunión con Piroval para que se establezcan aspectos como el día en que se dispara, quiénes serán los encargados del espectáculo, la carga que se disparará o los puntos donde se instalará el material pirotécnico, entre otros aspectos.

Desde Piroval han manifestado su “satisfacción” por que se vaya a poder realizar un espectáculo pirotécnico, que era su objetivo, y han explicado que la Delegación de Gobierno les ha demostrado “que no pondrá trabas burocráticas” a la celebración del castillo, una vez cuenta con el visto bueno de las autoridades sanitarias.