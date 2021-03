Ribó dice que serán estrictos con el cumplimiento de las restricciones en Semana Santa

El alcalde de València, Joan Ribó, ha manifestado este martes que el ayuntamiento, junto a la Generalitat, será “riguroso” en el cumplimiento de las normas de seguridad anticovid, ya que aunque la Comunitat Valenciana está en la parte de baja en el índice de incidencia del coronavirus “es imprescindible” mantener las medidas.

Ribó, en rueda de prensa, ha vuelto a hacer un llamamiento a la “responsabilidad” ciudadana ante la pandemia y ha recordado que hay unas normas “muy claras” establecidas por la Conselleria de Sanidad “que todos hemos de cumplir”.

“Desde el Ayuntamiento haremos cumplir la parte que nos toca” a través de la Policía Local y quienes no lo hagan “serán apercibidos y, si es el caso, sancionados por incumplimiento”, ha agregado.

Ribó ha insistido en que, aunque la ciudad de València y la Comunitat está en “un buen momento” en cuanto a la incidencia de la covid-19, “tenemos el riesgo clarísimo de que los casos se vuelvan a disparar” como se está viendo en otros países europeos y en otras zonas de España “y queremos evitarlo”.

“El final del túnel está cerca si somos serios en el cumplimiento de las normas y llegan las vacunas” para acelerar el proceso de inmunización, ha agregado.

Preguntado sobre si se reforzará el servicio de la Policía Local durante la Semana Santa en zonas de mayor afluencia de personas, como la playa o el antiguo cauce del río Turia, ha dicho que “la mecánica en tiempos de Pascua va a ser la misma, no se han cambiado fundamentalmente las grandes normas por lo que vamos a mantener el sistema” actual.

Al respecto, la vicealcaldesa, Sandra Gómez, ha indicado que a partir del inicio de la Semana Santa la policía municipal empieza a tener mayor presencia física “constante y estable” en la zona de las playas.

Sobre las fiestas ilegales, Ribó ha señalado que el consistorio debe continuar manteniendo la misma dinámica, “hacer cumplir las normas y no hacer apología desde las autoridades de unas libertades que no son y no hemos de hacer cosas que se hacen en otros lugares del centro de nuestro país”, en referencia a la Comunidad de Madrid.