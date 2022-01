Ximo Puig abre 2022 haciendo una llamada a los grandes acuerdos políticos

El inicio del año es momento para marcar los grandes propósitos y el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, marcó como eje de su en su discurso de final de año un llamamiento al consenso y al diálogo. «La palabra, no el grito. La palabra, no la ofensa. La palabra, no el insulto. La palabra para dialogar, cooperar y acordar».

El jefe del Consell se refirió a la pandemia y se mostró esperanzado sobre su evolución de la pandemia asegurando que en 2022 se tomarán «medidas de protección» y no de «resticción», siempre que la situación hospitalaria lo permita. Además convocó a todos los grupos políticos y a las 17 comunidades para ese «gran acuerdo por una España justa. Nuestro discurso es el de la Justicia y la igualdad».

Urgió a la sociedad a huir de dogmas y extremos, «ya hemos visto adónde aboca el independentismo: a ningún sitio, y el egoísmo centralista: a la división. Y lo que necesitamos es sumar».

Se mostró convencido de que será posible pactar una financiación autonómica justa, como lo hubo, en su día para acordar una Constitución. «No hay alternativa al acuerdo. España necesita un acuerdo. Los valencianos necesitamos un acuerdo».

Inicia así un año que comienza con diferentes protagonistas políticos a 2021. Empezando por el principal partido de la oposición, el PP, que ha cambiado a su líder. La popular Isabel Bonig abandonaba su acta de diputada después de que la dirección del partido le confirmase que no era la candidata en la que confiaban para seguir al frente del partido en la Comunitat Valenciana.

El recambio llegó con el presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón. El partido le demostró su apoyo en el congreso celebrado en junio y el alicantino comenzó su batalla para arrebatarle a Puig la Presidencia de la Generalitat en 2023.

No obstante, en esta pelea está convencido de que hay que dejar espacio a los acuerdos. Le prometió que tendría su apoyo y el del PP nacional para reclamar al Ministerio de Hacienda un modelo de financiación justa para los valencianos.

En este camino encontrará también a Ciudadanos. La portavoz de la formación en Les Corts, Ruth Merino, siempre ha mostrado su predisposición a pelear por un modelo de financiación justo.

Eso sí, lo hace tras un año especialmente complicado. El portazo de Toni Cantó- al que le siguieron otros cuatro diputados que se fueron al grupo mixto- ha dejado al partido en una difícil situación.

Por lo que respecta a Compromís, los socios del PSPV en el Botànic han dejado clara su reivindicación y tratan de combinar el apoyo que le dan al Gobierno de Sánchez con las críticas sobre los agravios que aún mantiene contra la Comunitat.

En el camino, también encontrará a Podemos, al que cada vez le une el pacto de Gobierno que mantienen en el Ejecutivo central.También en los morados ha habido cambio de líder y Pilar Lima forzó el recambio del vicepresidente Rubén Martínez Dalmau.

El reto, por tanto, estaría en sumar a Vox, único partido que no está presente en la Plataforma pel Finançamente Just y que rechaza esta reivindicación.