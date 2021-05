La presidenta del PP valenciano, Isabel Bonig, deja su escaño pidiendo perdón por reprobar a Rita Barberá

La todavía presidenta del PPCV, Isabel Bonig, acaba de confirmar que dejará su escaño en las filas populares de Les Corts, tal y como adelantó LA RAZÓN el pasado martes. Bonig ha convocado a las 10:45 una rueda de prensa en la sede del partido para anunciar su decisión y despedirse de la que hasta ahora ha sido su principal tarea: liderar el PP valenciano.

La decisión se produce después de que el pasado lunes, la que ha sido líder del partido durante los últimos años, anunciara que no optará a la reelección en el cargo para dejar de este modo el camino libre al candidato apoyado desde la dirección nacional, el presidente de la Diputación de Alicante y del PP alicantino, Carlos Mazón.

La popular ha aprovechado su despedida para defender el trabajo realizado en los seis años en los que ha estado al frente del partido, pero también para pedir perdón por el que, sin duda, ha sido uno de los momentos más duros de su etapa al frente del PP, la reprobación que firmó contra la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y a la que le pidió, junto a los grupos de la oposición, que dejara su acta como senadora.

También ha criticado, con mucha elegancia, a la dirección nacional del PP por no haberle informado con antelación de que no contaban con su confianza. Por eso, ha explicado, mantuvo su decisión de presentarse a revalidar su puesto hasta hace poco más de dos semanas. No fue hasta entonces cuando se le comunicó que la apuesta del partido era el presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón. “Cuando yo me presenté nadie quería tomar las riendas del partido, ahora hay muchos. Algo habré hecho bien”.

La Junta Directiva del PP de la Comunitat Valenciana se reunirá esta tarde para convocar el congreso autonómico del que saldrá elegida la dirección del partido para los próximos años, y que previsiblemente tendrá lugar a finales de junio, atendiendo a los plazos que marcan los estatutos del partido.

Sobre su futuro, Bonig ha dicho que no llegó a la política para tener un cargo, así que no pide nada al partido. Seguirá siendo militante del PP, el partido que considera que defiende mejor a las personas y la libertad, y seguirá defendiendo sus principios a través de otras instituciones o fundaciones.

(Seguirá ampliación)