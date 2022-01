Los hosteleros de Nules (Castellón) denuncian a un grupo que les amenaza al pedir el pasaporte covid

La Policía Local de Nules (Castellón) ha trasladado a los juzgados las amenazas y coacciones que están sufriendo varios hosteleros de la localidad por parte de un grupo de personas autodenominado “Grupo Acción Burriana-Nules” que se niegan a mostrar el pasaporte covid y amedrentan a los responsables de los locales a quienes aseguran que denunciarán y “tendrán problemas”.

Fuentes del Ayuntamiento de Nules han manifestado a EFE que los hechos se vienen produciendo desde hace dos o tres semanas y que el último pleno municipal ya condenó los hechos con una declaración apoyada por unanimidad por todos los grupos políticos.

La Policía Local ha recabado información de lo sucedido y ha trasladado los hechos al juzgado para que determine si se ha producido delito, quiénes son los responsables y practique las diligencias pertinentes para esclarecer los hechos.

Los agentes han trasladado ya la información de la que disponen y han facilitado también los vídeos a los que han tenido acceso sobre lo sucedido.

En los vídeos que circulan en redes sociales se puede ver a un grupo de personas que increpan a los responsables de un local de restauración y a la propia Policía Local ante el requerimiento de enseñar el pasaporte covid, una medida en vigor y de obligado cumplimiento en la Comunitat Valenciana.

En uno de los vídeos un joven increpa a la propietaria de un local a la que dice: “tú me pides el pasaporte covid, yo no te lo quiero enseñar y tú no me atiendes, pues vendremos aquí cincuenta personas a pedirte el libro de reclamación, te denunciaremos a la Agencia de Protección de Datos y al juzgado y todo está explicado”, asegura, en una documentación que entrega a la mujer antes de decirle “que sepas que tendrás problemas con nosotros”.

En las redes se puede ver otro vídeo que se atribuye al mismo grupo en el que una mujer se niega a ponerse la mascarilla y a mostrar el pasaporte covid en un local de Burriana ante la Policía Local que había acudido al mismo requerida por sus responsables ante esta negativa.

Desde el Ayuntamiento de Burriana han precisado que sí tienen constancia de alguna actuación policial ante la negativa del uso de la mascarilla en un local de restauración, pero han asegurado que desconocen si tiene algo que ver con el citado grupo.