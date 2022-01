FSIE-Comunitat Valenciana, ha reclamado hoy la “urgente revisión” de los protocolos anti Covid en los centros de Educación Infantil y Educación Especial. Denuncia que los protocolos sanitarios actuales “no se ajustan a la realidad de los centros de educación especial ni de educación infantil por lo que es necesario hacer un protocolo ad hoc que proteja a alumnos, usuarios y profesionales.

La Conselleria de Sanidad ordena que aquellas personas que hayan tenido contacto estrecho con un positivo deben guardar permanecer en aislamiento si no están vacunadas. No obstante, cuando un centro escolar comunica un contagio, el protocolo de Educación marca que los alumnos, sean de la edad que sean, estén o no vacunados, pueden seguir acudiendo al aula si no presentan síntomas. El aula no se confinará si no se confirman cinco casos positivos o un porcentaje superior al 20 por ciento.

De esta manera, se solicita a las familias que controlen si sus hijos presentan algún síntoma compatible con la covid (tos, mocos, malestar general o fiebre). Solo en este caso se les hará un test de antígenos o PCR en el caso de que presenten alguna otra patología que pueda comportar mayor riesgo.

El resultado es que los niños que puedan ser asintomáticos o aquellos que puedan no haber presentado síntomas de covid seguirán yendo al clase sin ningún control. Hasta el 22 de diciembre se confinaba el aula cuando había un positivo en aquellas etapas en las que no estaban vacunados y además se les hacía una PCR.

Esta situación en los centros de Educación Especial e Infantil “está provocando que haya centros donde se encadenan los brotes durante muchas semanas”, afirma FSIE, por lo que además de proceder a la revisión del protocolo, piden que se inocule lo antes posible la tercera dosis a los profesionales de los centros de educación especial e infantil”.

Así, ha solicitado a la Conselleria de Sanidad que adapte los protocolos a la situación específica de estas escuelas que “se ven desamparadas, sin personal suficiente”.

FSIE ha denunciado “la dramática situación que viven numerosas escuelas infantiles de iniciativa social” porque ven como la mayoría de su plantilla está afectada por Covid y “no tienen una normativa clara que les ayude a hacer frente a esta situación”.

Añaden que, como todos los centros, las escuelas infantiles están sufriendo bajas médicas, con el agravante de la dificultad de sustitución de personal, y que con el alumnado de este ciclo el contacto es muy estrecho por sus características evolutivas y no utilizan mascarillas”.

FSIE-CV ha recordado que “estamos hablando de un alumnado vulnerable, que como el resto de niños y niñas, debe ser protegido como establece la Ley 26/2018, de 21 de diciembre, de la Generalitat, de derechos y garantías de la Infancia y la adolescencia.

FSIE-CV es el sindicato mayoritario en el sector de la educación infantil, y uno de los más representativos en la enseñanza privada y la atención a la diversidad funcional en la Comunitat Valenciana.