«El Valle de los Arcángeles», cuando Cuba dejó de ser española

La mayoría de nosotros conocemos de memoria destacados capítulos de la historia de España considerados fundamentales. Algunos de ellos más cercanos, como la Guerra Civil y la posterior dictadura franquista, y otros mucho más lejanos, como la Reconquista llevada a cabo por los Reyes Católicos para expulsar a los musulmanes de la península (un periodo que finalizó en 1492), las Guerras Carlistas en el siglo XIX o, por supuesto, la Guerra de la Independencia contra Napoleón.

Sin embargo, hay una parte de la historia de España de la que se habla poco o nada. Más allá de la expresión «más se perdió en Cuba», que refleja el dolor que supuso para el país perder esta preciada colonia en el año 1898, no es un apartado de nuestra trayectoria del que conozcamos demasiados detalles, ni tampoco sobre el que se hayan escrito muchas historias.

Probablemente este sea uno de los principales atractivos de «El Valle de los Arcángeles», la segunda novela de Rafael Tarradas, basada en los últimos años del imperio español en la isla. A través de una apasionante novela protagonizada por Pepa, una bellísima pero malvada mujer que hará lo que sea para conseguir su objetivo de llegar a la cúspide de la sociedad, Tarradas retrata la vida de los españoles en la isla en una época marcada por la esclavitud y las riquezas generadas por los campos de azúcar -ingenios- propiedad de los colonos.

«Creo que se habla poco de este periodo porque para España fue muy doloroso perder esta colonia. Cuba era una tierra muy próspera, en la que se producían pocas cosas, pero de una elevada calidad», explica Tarradas, quien ha llevado a cabo una ardua tarea de documentación histórica para desarrollar la novela.

«Es fácil conocer los grandes acontecimientos, pero lo difícil es saber cosas como cuánto se tardaba en llegar de Matanzas a La Habana en tren, qué animales exóticos había en Cuba en aquella época, o cómo vestían las clases más adineradas», cuenta el autor, quien por este motivo pidió a Planeta la ayuda de un historiador cuando la editorial le pidió una novela cien por cien ficción.

«El Heredero», su primera novela, la que hizo que Planeta pusiera sus ojos en este barcelonés, fue una auténtica sorpresa. «Siempre me ha encantado leer, y me apasiona la historia. Estos dos factores hicieron que me lanzara a redactar la historia de mi familia. Cuando la acabé, mis parientes empezaron a pedírmela, por lo que la subí a una plataforma para que pudieran acceder a ella. La sorpresa fue que en unas semanas Planeta me estaba llamando para publicarla».

No es de extrañar, porque aparte de la buena escritura, Tarradas cuenta con un interesante bagaje familiar y forma parte de una de las familias más destacadas del mundo empresarial catalán. Nieto del fundador de Montesa (hoy en manos de Honda) y Bultaco, Rafael reconoce que siente una enorme devoción por su abuelo.

Aunque aquella primera obra estaba basada en una historia real, el escritor acabó introduciendo detalles de ficción, de manera que acabó convertida en una historia «20 por ciento realidad, 80 por ciento ficción».

«El Valle de los Arcángeles» es cien por ciento ficción. A la pregunta de por qué Cuba, Tarradas explica que es un completo apasionado de la isla desde hace años. «No es difícil cuando caminas por sus calles intentar imaginar cómo era todo aquello en la época colonial. Fue un periodo muy próspero, pero marcado por la enorme injusticia de la esclavitud, por lo que todo tenía que cambiar».

En 1920 se prohibió el tráfico de esclavos, de ahí que la vida de todos los plantadores cambiara de manera radical. «España fue uno de los últimos países en tener esclavos. Hemos hecho muchas cosas bien, pero también nos hemos equivocado».

Sus obras comparten dos factores: aparte de ser novelas históricas, hablan sobre la lucha de clases. «Son historias que cuentan cómo una parte de la sociedad vive muy bien, y la otra muy mal, lo cual la convierte en muy frágil».

Preguntado por el triunfo de las novelas históricas durante los últimos años, Tarradas asegura que se debe a que este tipo de obra te permite viajar a cualquier época y a cualquier lugar.

«Cuando conoces determinados acontecimientos históricos piensas, si hemos superado esto, ¿cómo no vamos a superar la pandemia?». Atentos que en junio llega su tercer libro, segunda parte de «El Heredero».