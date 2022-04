Los docentes valencianos anuncian movilizaciones contra el decreto que convierte en funcionarios a los interinos sin opositar

El Gobierno aprobó ayer un real decreto por el que los docentes interinos con más de cinco años de antigüedad en la administración pública podrán acceder “de manera excepcional” a una plaza fija de funcionario mediante un “concurso de méritos”, es decir, se valorará su experiencia y no necesitarán opositar. Pero la cosa tiene trampa, porque no todas las plazas estarán disponibles, sino solamente aquellas de consolidación, pero no las de nueva creación ni tampoco aquellas que quedan libres tras las jubilaciones.

Este pequeño matiz deja fuera a un elevado número de interino de la Comunidad Valenciana, tal y como denunció ayer el STEPV. De esta forma “se limitan aún más las opciones del profesorado interino de consolidar su trabajo”. “Desde STEPV seguiremos luchando por conseguir una verdadera consolidación del personal interino en abuso de temporalidad, como hemos hecho siempre”, aseguran desde el sindicato, y no descarta convocar nuevas movilizaciones si se confirma este nuevo recorte de derechos a las personas en abuso de temporalidad.

El objetivo de este real decreto es la adaptación al ámbito docente de lo previsto en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, que autoriza una tasa adicional para la estabilización de empleo temporal para alcanzar el objetivo de reducir la tasa de cobertura temporal en este ámbito por debajo del 8%. La tasa de temporalidad de funcionarios docentes se sitúa actualmente en torno al 27%.

Desde STEPV “estamos totalmente defraudados por esta aprobación, en primer lugar, porque no se han tenido en consideración las aportaciones que en las diferentes mesas sectoriales les hemos hecho llegar al Ministerio, que no han incorporado, incluso aquellas en las que todas las organizaciones sindicales estábamos de acuerdo”.

En segundo lugar, porque no se especifican criterios únicos para determinar las plazas que son de estabilización y que pueden ofrecerse en estos procesos para reducir la temporalidad. El proceso de estabilización va contra todas las sentencias europeas que recogen que, la sanción al abuso, debe ser para el personal en esta situación no un proceso de acceso libre, además que el sistema de estabilización del mismo personal debe estar fuera del proceso selectivo de ingreso en la docencia.

Desde STEPV siempre hemos defendido el acceso diferenciado y el concurso de méritos para el profesorado interino, parece que ahora sí que son viables estas medidas, pero la forma de ejecutarlas dejará mucho profesorado interino en el camino, por dos motivos, porque no es para el personal el abuso de temporalidad en exclusividad y porque sigue vinculado al proceso selectivo de ingreso en la docencia y porque siempre se ha negociado con CCOO, UGT y CSIF la estabilización de plazas y no de personas.

UGT pide la aplicación inmediata

Por su parte, el sindicato de trabajadores y trabajadoras de la Enseñanza de UGT Servicios Públicos País Valenciano, ha exigido al conseller de Educació, Vicent Marzà, que modifique la Orden 45/2021, de 28 de diciembre, por la que se convocan las oposiciones docentes para 2022 en el cuerpo de Maestros y Maestras y la adapte al nuevo Real Decreto de acceso e ingreso a la función pública docente que el Gobierno acaba de aprobar. La norma tiene por objetivo reducir la temporalidad en el sector público educativo y da cumplimiento a la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes sobre temporalidad.

El sindicato considera urgente esta adaptación ya que permitiría dar cumplimiento a la ley de medidas urgentes ya que se aplicaría ya, en 2022, el nuevo proceso de estabilización para el profesorado interino. Cabe subrayar que este nuevo sistema transitorio y excepcional, aplicable durante los años 2022, 2023 y 2024, flexibiliza el sistema de pruebas selectivas (se reducen de cuatro a dos, sin que tengan carácter eliminatorio); amplia la valoración que tiene la experiencia docente (que pasa de 5 a 7 puntos) y la ponderación que debe darse a los méritos de los aspirantes (el 40% de la nota final frente a 33% actual). Además, permite la ampliación de las plazas que se pueden ofertar al añadir a la tasa de reposición que se ha ofertado (1.228 plazas) la tasa adicional de estabilización (1.272 plazas). En total, 2.500 plazas para dar estabilidad al personal docente.

En definitiva, el objetivo es habilitar unas oposiciones que, con el nuevo sistema, son más justas, beneficiosas, con más plazas y con pruebas no eliminatorias. De esta forma, la Conselleria de Educación daría cumplimiento a su compromiso de ofertar 2.500 plazas para Maestros y Maestras que adquirió antes de la pandemia, en el anterior proceso de estabilización del profesorado interino, y que debería haberse ejecutado su proceso selectivo en el año 2021.

UGT Ensenyament PV lleva tiempo reclamando y exigiendo esta adaptación. Lo hizo el mismo día en que se publicó la Orden 45/2021 con la presentación de un escrito de impugnación. El sindicato presentó el 25 de enero de 2021 un recurso formal de reposición para que la conselleria reconsiderara su decisión. Además, el sindicato se movilizó con diferentes actos de protesta que ante la Conselleria de Educación y las direcciones territoriales de Educación de Castellón y Alicante el pasado día 4 de febrero de 2022.

Ahora y después de la aprobación del nuevo sistema de ingreso en la función pública docente por parte del Gobierno, exigimos de nuevo al conseller Marzà que rectifique la orden de convocatoria de las oposiciones docentes de 2022 e incluya en ella la oferta completa de plaza, es decir, 2.500 plazas para Maestros y Maestras.