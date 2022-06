El Ayuntamiento de Valencia ahoga a los centros de educación infantil, les debe tres millones de euros

El Ayuntamiento de València lleva desde 2021 sin pagar el cheque escolar y la beca comedor de guarderías a más de 5.000 familias, lo que supone acumular ya una deuda que alcanza los 3 millones de euros. Estos impagos se suman a los de la Conselleria de Educación que todavía no ha pagado el bono escolar del mes de abril, por lo que en muchas ocasiones estas pymes se ven obligadas a pedir créditos para hacer frente a los gastos. Otras, no obstante, no tienen más remedio que pedir a las familias que adelanten el dinero hasta que ellos cobren.

La concejala del PP Julia Climent ha explicado que el equipo de gobierno municipal ya dejó a más del 20 por ciento de los demandantes de cheque escolar sin ayuda: “Se presentaron 7.286 solicitudes y solo fueron beneficiarias 5.743 familias, dejando fuera al 21 por ciento de la familias demandantes”.

Respecto a las ayudas de comedor, ha apuntado que se presentaron 4.117 solicitudes, “pero sólo han sido beneficiadas 2.403 familias, quedando el 58 por ciento sin dicha ayuda”.

Climent ha exigido celeridad y previsión para pagar en tiempo y forma esta deuda, y ha añadido que “muchos centros infantiles llevan adelantando a las familias, y financiando a la administración, dichas ayudas desde hace seis meses, lo que les está llevando a una situación económica insostenible a dichas guarderías, que incluso, en muchos casos, llegan al extremo de no poder hacer frente a los pagos de nóminas del personal y a los gastos de funcionamiento”.

El PP además ha vuelto a insistir en la necesidad de la gratuidad de la escolarización para todos los niños de 0 a 3 años tanto en la red pública como privada. “Todos los años se queda fuera un 20 por ciento de las familias demandantes de ayudas y becas”, ha señalado Climent.