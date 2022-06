Puig dice que Feijóo está ya captado por “influencias ayusianas”

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha dicho esta mañana durante la sesión de control parlamentaria que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo está “captado por influencias ‘ayusianas’”, y por eso ya no dice nada sobre el “necesario” cambio del modelo de financiación “como sí reivindicaba cuando era presidente de Galicia”.

Ha explicado que “el modelo de financiación solo se puede cambiar con un acuerdo grande y el principal partido de la oposición no es capaz de llegar a ningún acuerdo en nada. Y Feijóo, que empezó con buen tono, sufre el proceso de captación por las influencias ayusianas, y lo lleva a una situación en la que no quiere pactar nada”.

Ha reivindicado que “a Sánchez se lo he dicho por activa, pasiva y perifrástica. Y al president del PP se lo he dicho por carta y no me ha contestado”.

Agenda valenciana

El presidente ha respondido de este modo al diputado de Compromís, Vicent Marzà, que ha preguntado en el sesión de control en sustitución de su síndica, Papi Robles aquejada de Covid, y ha pedido una agenda valenciana “para que los valencianos recuperemos la dignidad. No hay que renunciar ni recortar”.

El presidente Puig le ha dicho que “la agenda valencia es irrenunciable, tenemos problemas de infrafinanciación y de infrainversión, y también de visibilidad. “Es un problema de España no ver la realidad plural del país”.

Y ha anunciado que “ahora, al acabar la sesión, viene la ministra de infraestructuras para crear una comisión permanente de seguimiento de las inversiones”.

La síndica de Ciudadanos, Ruth Merino ha preguntado a Puig si conocía las preocupaciones de los valencianos y le ha pedido que deflacte el tramo autonómico del IRPF porque “es compatible ser socialista y bajar impuestos”.

Puig le ha contestado que “la principal preocupación es el empleo, la carestía y los servicios básicos de sanidad y educación. Si vamos al empleo, pese a las insuficiencias, tenemos récord histórico de afiliación a la seguridad social, la realidad es que las cosas han ido a mejor. No se puede bajar los impuestos e invertir más. Lo que se ha hecho es reajustarlos porque teníamos los impuesto más injustos de España”.

Por su parte, Ana Vega, de Vox, ha acusado a Puig de “no cesar a Mónica Oltra por cobardía y dependencia al Palau. En usted subyace una profunda hipocresía”.

Puig, en un toma y daca de acusaciones le ha respondido que “usted no tiene la más mínima aproximación a la ética”.

La consellera no estaba en condiciones

En el turno de repreguntas, la diputada de la formación ultra, Llanos Masó ha reprochado a la consellera de Educación, Raquel Tamarit que dejara plantados a miembros de la Concapa provenientes de las tes provincias, para ir a acompañar a Mónica Oltra en su dimisión.

Tamarit ha admitido sin reparos que los dejó plantados porque no los podría haber atendido bien por su estado de ánimo. Y ha dicho que “los volverá a citar”.

Por último, la síndica Pilar Lima de Podemos ha preguntado al presidente si apoya el aumento a la contribución a las arcas públicas a aquellos sectores que están obteniendo beneficios extraordinarios “ahora que la inflación está golpeando las clases más desfavorecidas”.

Puig ha explicado que sabe que se está tramitando un texto en el Congreso de los Diputados en este sentido, pero que aún no lo conoce y que no es descabellado que los que más tienen, paguen más.